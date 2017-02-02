أبدى الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، سعادته الشديدة بالفوز الذى تحقق على منتخب بوركينا فاسو بضربات الترجيح، فى الدور قبل النهائى لبطولة الأمم الأفريقية، والتأهل للمباراة النهائية المقرر له الأحد المقبل.

وقال كوبر فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: “إن المباراة كانت صعبة، وإن الجانب البدنى لم يقف بجوار اللاعبين الذين خاضوا 120 دقيقة صعبة وقوية. لاعبو المنتخب نجحوا فى السيطرة على مجريات المباراة من خلال فرض أسلوب وخطة لعب الفراعنة على منتخب بوركينا فاسو”.

وعن عدم وجود هجمات خطيرة للمنتخب الوطنى أكد كوبر أن الإجهاد والإصابات حرمت المنتخب من بناء هجمات مرتدة، كما أن أرضية الملعب لم تسعف اللاعبين على تنفيذ الخطط، بخلاف أيضا التنقل من مدينة لأخرى والرطوبة وصعوبة الجو، وكلها عوامل حالت دون ظهور المنتخب المصرى بالمستوى المنتظر أمام منتخب بوركينا فاسو.

وعن الفترة المقبلة وتحديدا الاستعداد للنهائى، قال كوبر، إن أهم ما يشغل باله حاليا هو الاستشفاء الذى لا بد أن يخضع له اللاعبون، حتى لا يصابوا بإرهاق أو إصابات عضلية، وإراحتهم خوفا من أى إصابة جديدة قبل النهائى الأحد المقبل.

أما عن المباراة النهائية، فقد أكد كوبر أنه كمدرب غير محظوظ فى المباريات النهائية، ولكنه يثق فى لاعبيه وقدراتهم، وهو ما يجعله متفائلا بتحقيق إنجاز غير متوقع له على المستوى الشخصى فى أول بطولة أفريقية يخوضها فى تاريخه، مؤكدا أن قتال لاعبى الفراعنة داخل الملعب فى التدريبات والمباريات هو ما يدفعه للتفاؤل قبل مباراة الأحد المقبل.

وأضاف كوبر أن أى قرار يتخذه داخل المنتخب لن يتراجع فيه، لأنه صاحب القرار الأول والأخير، ومقتنع تماما بكل قراراته ولا يمكن لأحد أن يتفاوض معه أو يجبره على قرار دون رضاه.

وحقق المنتخب الوطنى الفوز على بوركينا فاسو فى الدور قبل النهائى بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح، بعد التعادل فى الوقت الأصلى والإضافى 1/1.