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توتي يقود روما للتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا
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توتي يقود روما للتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

الخميس، 2 فبراير 2017 12:29 ص

قاد القائد فرانشيسكو توتي ناديه روما لفوزاً صعباً على نادي تشيزينا بنتيجة 2-1 في دور ال8 لكأس إيطاليا.

تقدم البوسني دجيكو أولاً في الدقيقة 68 قبل أن يتعادل لوكا جاريتانو في الدقيقة 73، فيما سجل القائد توتي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 96.

يتأهل فريق الذئاب إلى المربع الذهبي ويضرب موعداً تاريخياً مع الجار اللدود لاتسيو في ديربي جديد للعاصمة الإيطالية هذا الموسم.

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