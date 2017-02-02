قاد القائد فرانشيسكو توتي ناديه روما لفوزاً صعباً على نادي تشيزينا بنتيجة 2-1 في دور ال8 لكأس إيطاليا.

تقدم البوسني دجيكو أولاً في الدقيقة 68 قبل أن يتعادل لوكا جاريتانو في الدقيقة 73، فيما سجل القائد توتي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 96.

يتأهل فريق الذئاب إلى المربع الذهبي ويضرب موعداً تاريخياً مع الجار اللدود لاتسيو في ديربي جديد للعاصمة الإيطالية هذا الموسم.