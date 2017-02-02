تأهل باريس سان جيرمان وموناكو إلى دور الستة عشر بكأس فرنسا لكرة القدم، بفوزهما في دور الـ 32 على رين وشامبلي على الترتيب.

وسحق باريس سان جيرمان فريق رين في اللقاء برباعية نظيفة، حملت توقيع جوليان دراكسلر ولوكاس مورا في الشوط الأول.

وأضاف دراكسلر وحاتم بن عرفة الهدفين الثالث والرابع في الشوط الثاني.

وفاز موناكو في الوقت الإضافي على شامبلي 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

ولحق جانجون بركب المتأهلين للدور ذاته بالفوز على ليزيربيي 2-1.

وحجز آنجيه مقعده في ثمن النهائي بالفوز 3-1 على كان.

وصعد أيضا إلى الدور ذاته كل من فريجوس سانت رافائيل وأفرانش وسي ايه باستيا، وأوكسير.

وكانت أندية بوردو وليل وستراسبورج وبيرجراك بيرجورد ونيور وكويفيلي ولوريان قد حجزت أمس مقاعدها في الدور التالي ليكتمل بذلك عقد المتأهلين لثمن النهائي.