غادة مكادي: قائمة الـ50 خطوة فعلية لتشجيع النجاح العملي للمرأة المصريةالخميس، 2 فبراير 2017 12:27 ص
في احتفالية “قمة مصر للأفضل” تم اختيار 50 سيدة الأكثر تأثيراً في قطاع الأعمال وفي الاقتصاد المصري لعام 2016 ومن بينهن داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسفيرة مشرة خطاب، المرشحة لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة مي البطران، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والدكتورة غادة مكادي، المدير الإقليمي للاتصالات والعلاقات الخارجية لشركة كوكاكولا العالمية.
أقيمت احتفالية أموال الغد بعنوان “قمة مصر للأفضل” لتكريم أفضل 100 شركة وأكثر 50 سيدة تأثيراً تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، وغادة والي، وزيرة التضامن، واللواء محمد العصَّار، وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون العالمين بالخارج و رئيس الرقابه الاداريه إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة وقيادات الشركات العاملة في مصر والإعلام.
وفي هذا السياق، أعربت د. غادة مكادي عن سعادتها بالتكريم ضمن السيدات الأكثر تأثيراً، مؤكدةً أن قائمة الـ50 هي إحدى الخطوات الفعلية لتشجيع النجاح العملي للمرأة المصرية، وتقدير جهودها للارتقاء بأنشطتها في مختلف القطاعات والمجالات.
وأضافت د. غادة أن شركة كوكاكولا تدعم دور المرأة من خلال مشروعها لتمكين 5 ملايين سيدة اقتصادياً بحلول عام 2020، والذي يعد عنصراً حيوياً في مشروعاتنا ومبادراتنا تجاه المجتمع الذي نعمل به، ويتضمن المشروع توفير مشروعات صغيرة للسيدات في عدة محافظات وبخاصة محافظات الصعيد، مشيرةً إلى أنه حتى الآن قامت الشركة بإنشاء مشروعات للسيدات لأكثر من 24 ألف مستفيد.
كما أعربت د. غادة عن اعتزازها بمشروع تنمية 100 قرية التي تديره في كوكاكولا لأنه يقوم بتنمية فعالة وحقيقية لقرى مصر؛ حيث تضخ فيه الشركة ملايين الدولارات، وقد تم الانتهاء من تطوير 40 قرية حتى الآن وتوصيل مياه نظيفة لأكثر من 56 ألف شخص وبناء وتطوير 46 مدرسة ومجموعة من الوحدات الصحية وإمدادها بالأجهزة الطبية اللازمة.
وأكدت د. غادة أن نجاح هذا المشروع يأتي نتيجة للتعاون المثمر للمثلث الذهبي للنجاح: القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني”.
وقام منتدى الخمسين بوضع معايير اختيار قائمة أكثر 50 سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصري، وهو المنتدى الذي يُعد أول منتدى يضم السيدات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد، وذلك في إطار استكمال خطة المنتدى في تعزيز دور المرأة المتميزة في القطاعات الاقتصادية، وتنفيذاً لرؤيته لعام 2017 التي تستهدف حث الدولة والقيادة السياسية والاقتصادية على المضي قدماً نحو دعم فكرة إطلاق عام المرأة المتميزة على 2017.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
النيابة الإدارية: إيقاف "مدير المعهد القومي لأمراض السكر" بتهمة الفساد المالي
أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية قراراً بايقاف “م.هـ” مدير المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء ندباً من الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، ...Wed, 01 Feb 2017 12:28:24 GMT
-
القبض على 7 من الألتراس بمحيط «مترو الأوبرا» - محيط
ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على 7 من الألتراس خارج محطة مترو الأوبرا، وذلك بعد أن وردت معلومات لأجهزة الأمن عن اعتزام مجموعة من شباب…Wed, 01 Feb 2017 12:28:24 GMT
-
كيف تمنع متصفح "كروم" من سؤال حفظ "كلمة المرور"Wed, 01 Feb 2017 19:03:48 GMT
-
ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بكافة المحافظات
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية في ...Wed, 01 Feb 2017 17:29:07 GMT
-
في ذكرى «مذبحة بورسعيد».. أبو تريكة: «شهداء الأهلي.. رجال»
أحيا نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ذكرى وفاة 72 من مشجعي القلعة الحمراء، في أحداث “مذبحة بورسعيد” التي وقعت عام 2012. وكتب أبو تريكة في تدوينة عبر صفحته ...Wed, 01 Feb 2017 06:18:21 GMT
-
كريم فهمي عن مغامراته النسائية: «مراتي مرة قفشتني قبل الجواز»
تحدث الفنان كريم فهمي عن مغامراته في التعرف على الفتيات، لافتًا إلى أنه حتى عقب تعرفه على زوجته الحالية، قبل الارتباط بها رسميا، لم يتوقف عن التعرف على الفتيات ...Wed, 01 Feb 2017 12:58:25 GMT
-
فراعنة مصر يتأهلون لنهائي أمم أفريقيا على حساب خيول بوركينا
وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكل منهما ، بحيث تقدم الفراعنة عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 65، وتعادل بانسيه في الدقيقة 73 من ...Wed, 01 Feb 2017 21:55:41 GMT