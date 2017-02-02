في احتفالية “قمة مصر للأفضل” تم اختيار 50 سيدة الأكثر تأثيراً في قطاع الأعمال وفي الاقتصاد المصري لعام 2016 ومن بينهن داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسفيرة مشرة خطاب، المرشحة لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة مي البطران، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والدكتورة غادة مكادي، المدير الإقليمي للاتصالات والعلاقات الخارجية لشركة كوكاكولا العالمية.

أقيمت احتفالية أموال الغد بعنوان “قمة مصر للأفضل” لتكريم أفضل 100 شركة وأكثر 50 سيدة تأثيراً تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، وغادة والي، وزيرة التضامن، واللواء محمد العصَّار، وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون العالمين بالخارج و رئيس الرقابه الاداريه إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة وقيادات الشركات العاملة في مصر والإعلام.

وفي هذا السياق، أعربت د. غادة مكادي عن سعادتها بالتكريم ضمن السيدات الأكثر تأثيراً، مؤكدةً أن قائمة الـ50 هي إحدى الخطوات الفعلية لتشجيع النجاح العملي للمرأة المصرية، وتقدير جهودها للارتقاء بأنشطتها في مختلف القطاعات والمجالات.

وأضافت د. غادة أن شركة كوكاكولا تدعم دور المرأة من خلال مشروعها لتمكين 5 ملايين سيدة اقتصادياً بحلول عام 2020، والذي يعد عنصراً حيوياً في مشروعاتنا ومبادراتنا تجاه المجتمع الذي نعمل به، ويتضمن المشروع توفير مشروعات صغيرة للسيدات في عدة محافظات وبخاصة محافظات الصعيد، مشيرةً إلى أنه حتى الآن قامت الشركة بإنشاء مشروعات للسيدات لأكثر من 24 ألف مستفيد.

كما أعربت د. غادة عن اعتزازها بمشروع تنمية 100 قرية التي تديره في كوكاكولا لأنه يقوم بتنمية فعالة وحقيقية لقرى مصر؛ حيث تضخ فيه الشركة ملايين الدولارات، وقد تم الانتهاء من تطوير 40 قرية حتى الآن وتوصيل مياه نظيفة لأكثر من 56 ألف شخص وبناء وتطوير 46 مدرسة ومجموعة من الوحدات الصحية وإمدادها بالأجهزة الطبية اللازمة.

وأكدت د. غادة أن نجاح هذا المشروع يأتي نتيجة للتعاون المثمر للمثلث الذهبي للنجاح: القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني”.

وقام منتدى الخمسين بوضع معايير اختيار قائمة أكثر 50 سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصري، وهو المنتدى الذي يُعد أول منتدى يضم السيدات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد، وذلك في إطار استكمال خطة المنتدى في تعزيز دور المرأة المتميزة في القطاعات الاقتصادية، وتنفيذاً لرؤيته لعام 2017 التي تستهدف حث الدولة والقيادة السياسية والاقتصادية على المضي قدماً نحو دعم فكرة إطلاق عام المرأة المتميزة على 2017.