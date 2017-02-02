 Moheet on google
الخميس 2 فبراير 2017 12:40 صباحاً
روابط سريعة
مان سيتي يكتسح ويستهام برباعية.. ومان يونايتد يتعادل مع هال سيتي
C3nDrATWcAAAV3_

مان سيتي يكتسح ويستهام برباعية.. ومان يونايتد يتعادل مع هال سيتي

الخميس، 2 فبراير 2017 12:26 ص
متابعات

استعاد فريق مانشستر سيتي، ذاكرة الانتصارات بفوزه الساحق على مضيفه وست هام يونايتد برباعية نظيفة مساء اليوم الأربعاء، على استاد لندن الأولمبي في إطار الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل البلجيكي كيفين دي بروين هدف التقدم للضيوف من تسديدة رائعة مستغلا تمريرة جيسوس في الدقيقة (17)، وأضاف الاسباني ديفيد سيلفا الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة (21) من عرضية ليروي سان.

وتابع البرازيلي جابرييل جيسوس ثلاثية فريقه في أولى مبارياته كأساسي في البريمييرليج مسجلا أول أهدافه الرسمية مع مانشستر سيتي في الدقيقة (39)، قبل أن يختتم الإيفواري يايا توريه رباعية فريقه من ضربة جزاء (67).

ورفع السيتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن ليفربول “الرابع” محققا فوزه الأول بعد خسارة أمام ايفرتون وتعادل مع توتنهام، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند (28 نقطة) في المركز الحادي عشر.

وفي لقاء آخر نجح هال سيتي في تحقيق مفاجأة بالعودة من أولد ترافورد بتعادل سلبي أمام مانشستر يونايتد، في الجولة ٢٣ من الدوري الإنجليزي.
وبتلك النتيجة ظل مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد ٤٢ نقطة، بينما ظل هال سيتي في المركز التاسع عشر برصيد ١٧ نقطة.

وتعادل ستوك سيتي مع نظيره إيفرتون بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في ثالث لقاءات البريمييرليج لهذا الأسبوع

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3