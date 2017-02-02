استعاد فريق مانشستر سيتي، ذاكرة الانتصارات بفوزه الساحق على مضيفه وست هام يونايتد برباعية نظيفة مساء اليوم الأربعاء، على استاد لندن الأولمبي في إطار الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل البلجيكي كيفين دي بروين هدف التقدم للضيوف من تسديدة رائعة مستغلا تمريرة جيسوس في الدقيقة (17)، وأضاف الاسباني ديفيد سيلفا الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة (21) من عرضية ليروي سان.

وتابع البرازيلي جابرييل جيسوس ثلاثية فريقه في أولى مبارياته كأساسي في البريمييرليج مسجلا أول أهدافه الرسمية مع مانشستر سيتي في الدقيقة (39)، قبل أن يختتم الإيفواري يايا توريه رباعية فريقه من ضربة جزاء (67).

ورفع السيتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن ليفربول “الرابع” محققا فوزه الأول بعد خسارة أمام ايفرتون وتعادل مع توتنهام، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند (28 نقطة) في المركز الحادي عشر.

وفي لقاء آخر نجح هال سيتي في تحقيق مفاجأة بالعودة من أولد ترافورد بتعادل سلبي أمام مانشستر يونايتد، في الجولة ٢٣ من الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة ظل مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد ٤٢ نقطة، بينما ظل هال سيتي في المركز التاسع عشر برصيد ١٧ نقطة.

وتعادل ستوك سيتي مع نظيره إيفرتون بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في ثالث لقاءات البريمييرليج لهذا الأسبوع

