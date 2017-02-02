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"المركزى المصري": 2.22 تريليون جنيه ودائع البنوك فى أكتوبر الماضي
البنك المركزي المصري

"المركزى المصري": 2.22 تريليون جنيه ودائع البنوك فى أكتوبر الماضي

الخميس، 2 فبراير 2017 12:16 ص
محيط

زادت ودائع القطاع المصرفى خلال أكتوبر الماضى، بنحو 22.1 مليار جنيه، لتسجل 2.224 تريليون جنيه، مقابل 2.202 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى.

قال البنك المركزى المصري فى تقريره الإحصائي الشهري، الذى أعلن قبل قليل على موقعه الإلكتروني، إن أغلب الزيادة بودائع الجهاز المصرفي جاءت من الودائع غير الحكومية، التى سجّلت 1.838 تريليون جنيه، بنهاية أكتوبر، مقابل 1.826 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى، وارتفعت بحوالى 12 مليارًا.

فيما زادت الودائع الحكومية بنحو 10.8 مليار جنيه، ووصلت إلى 385.99 مليار، مقابل 375.1 مليار، فى فترة المقارنة نفسها.

وأشارت النشرة الشهرية إلى استقرار الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية خلال شهر أكتوبر، لتبلغ ما يعادل 330.84 مليار جنيه، مقارنة بنحو 330.46 مليار جنيه، وزيادتها بنسبة ضئيلة تُقدَّر بحوالى 380 مليونًا.

فيما ارتفع رصيد الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ليسجل 1.507 تريليون جنيه، مقابل 1.496 تريليون جنيه، فى الفترة نفسها.

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