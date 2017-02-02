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مصر تفوز بركلات الترجيح للمرة الرابعة في تاريخه بأمم أفريقيا
منتخب مصر - بوركينا فاسو3

مصر تفوز بركلات الترجيح للمرة الرابعة في تاريخه بأمم أفريقيا

الخميس، 2 فبراير 2017 12:13 ص
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شهدت مشاركة منتخب مصر فى أمم أفريقيا لجوءه 6 مرات إلى لعب ضربات الترجيح، فاز الفراعنة 4 مرات، آخرها كان فى مباراة بوركينا فاسو اليوم الأربعاء.

وأنهى المنتخب المصري الفوز على نظيره بوركينا فاسو بـ 4 / 3 فى الدور قبل النهائى، تصدى خلالها عصام الحضرى لضربتى ترجيح. بينما خسر منتخب مصر مرتين بضربات الترجيح فى بطولة أمم أفريقيا.

وينتظر منتخب مصر فى لقاء النهائى المقرر له الأحد المقبل الفائز من مباراة الكاميرون وغانا، المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الخميس.

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