كريم فهمي عن مغامراته النسائية: «مراتي مرة قفشتني قبل الجواز»

تحدث الفنان كريم فهمي عن مغامراته في التعرف على الفتيات، لافتًا إلى أنه حتى عقب تعرفه على زوجته الحالية، قبل الارتباط بها رسميا، لم يتوقف عن التعرف على الفتيات ...