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عمرو أديب يشيد بالحضري
عمرو اديب

عمرو أديب يشيد بالحضري

الخميس، 2 فبراير 2017 12:09 م
محيط

قام الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه بالإشادة بالحارس التاريخى والأسطورى عصام الحضرى.

وذلك بعد الفوز الذى تحقق اليوم بفضل تألق الحضرى فى ضربات الترجيح.

وقد حل ضيفا عليه فى الاستوديو، الإعلامى الكبير مدحت شلبى، واحتفلا وقاما بالغناء سويا احتفالا بفوز المنتخب.

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