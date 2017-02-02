أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، الأربعاء، أن الوزارة أعربت عن احتجاجها للملحق العسكري للسفارة الأوكرانية في موسكو بسبب التحليق الخطير لطائرة أنطونوف - 26 فوق منصات الحفر الروسية في البحر الأسود.

وقال كوناشينكوف، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية إنه “تم الإعراب عن الاحتجاج للملحق العسكري الأوكراني بسبب أعمال الجانب الأوكراني، إذ قامت طائرة “أنطونوف —26” اليوم، بتنفيذ تحليقين خطيرين فوق منصتي الحفر الروسي “تافريدا” و”قرم-1” بارتفاع منخفض، ما شكل خطرا على طاقمهم ومعداتهم”.

وأكد المتحدث أنه تم دعوة الملحق العسكري للسفارة الأوكرانية، مساء اليوم، لتسليمه مذكرة احتجاج عسكرية — دبلوماسية.. مشيرا إلى أن الوثيقة تؤكد أن الجانب الروسي يقيّم ما حدث بأنه استفزاز.