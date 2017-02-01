أعلن الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2017 على إنشاء كلية للفنون التطبيقية “صناعات نسيجية” على الأرض التي سبق وأن تبرع بها المهندس محمود الشامي والتي تفضل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بتخصيصها لجامعة طنطا لإنشاء كلية للفنون التطبيقية “صناعات نسيجية” عليها.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير للمهندس محمود الشامي ابن محافظة الغربية على هذا العمل الخيري الذي يظهر روحه الوطنية، وحبه للوطن، وحرصه على إثراء العملية التعليمية وتقديم العون والمساعدة لأهالي محافظة الغربية.

وأشار الدكتور إبراهيم سالم أنه من المقرر تطبيق أحدث الطرق العلمية التي من شأنها خدمة الصناعة التي تشتهر بها محافظة الغربية عامة ومدينة المحلة الكبرى بصفة خاصة، ودفع عجلة التعليم الجامعي بالغربية، وتنمية اقليم وسط الدلتا، موجهاً بسرعة الانتهاء من إجراءات البناء.

م س ع