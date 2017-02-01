جامعة طنطا تقرر إنشاء كلية للصناعات النسيجية بالمحلة الكبرىالأربعاء، 1 فبراير 2017 11:14 م
أعلن الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2017 على إنشاء كلية للفنون التطبيقية “صناعات نسيجية” على الأرض التي سبق وأن تبرع بها المهندس محمود الشامي والتي تفضل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بتخصيصها لجامعة طنطا لإنشاء كلية للفنون التطبيقية “صناعات نسيجية” عليها.
كما قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير للمهندس محمود الشامي ابن محافظة الغربية على هذا العمل الخيري الذي يظهر روحه الوطنية، وحبه للوطن، وحرصه على إثراء العملية التعليمية وتقديم العون والمساعدة لأهالي محافظة الغربية.
وأشار الدكتور إبراهيم سالم أنه من المقرر تطبيق أحدث الطرق العلمية التي من شأنها خدمة الصناعة التي تشتهر بها محافظة الغربية عامة ومدينة المحلة الكبرى بصفة خاصة، ودفع عجلة التعليم الجامعي بالغربية، وتنمية اقليم وسط الدلتا، موجهاً بسرعة الانتهاء من إجراءات البناء.
م س ع
-
بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وبوركينا في نصف نهائي الجابون 2017
يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب بوركينا فاسو , ولك ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ( الجابون 2017 ) لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ...Wed, 01 Feb 2017 16:27:00 GMT
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
النيابة الإدارية: إيقاف "مدير المعهد القومي لأمراض السكر" بتهمة الفساد المالي
أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية قراراً بايقاف “م.هـ” مدير المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء ندباً من الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، ...Wed, 01 Feb 2017 12:28:24 GMT
-
كيف تمنع متصفح "كروم" من سؤال حفظ "كلمة المرور"Wed, 01 Feb 2017 19:03:48 GMT
-
ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بكافة المحافظات
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية في ...Wed, 01 Feb 2017 17:29:07 GMT
-
في ذكرى «مذبحة بورسعيد».. أبو تريكة: «شهداء الأهلي.. رجال»
أحيا نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ذكرى وفاة 72 من مشجعي القلعة الحمراء، في أحداث “مذبحة بورسعيد” التي وقعت عام 2012. وكتب أبو تريكة في تدوينة عبر صفحته ...Wed, 01 Feb 2017 06:18:21 GMT
-
كريم فهمي عن مغامراته النسائية: «مراتي مرة قفشتني قبل الجواز»
تحدث الفنان كريم فهمي عن مغامراته في التعرف على الفتيات، لافتًا إلى أنه حتى عقب تعرفه على زوجته الحالية، قبل الارتباط بها رسميا، لم يتوقف عن التعرف على الفتيات ...Wed, 01 Feb 2017 12:58:25 GMT
-
بوركينا فاسو تتعادل مع منتخب مصر
تعادل بوركينا فاسو مع نظيره منتخب مصر في لقاء الذي يجمع بينهما بدور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة بالجابون 2017، بهدف لكل منهما. سجل الهدف اللعب بانسيه في الدقيقة ...Wed, 01 Feb 2017 20:53:29 GMT