الحضري يفقد عذرية شباك المنتخب أمام بوركينا فاسو بعد 7 أعوامالأربعاء، 1 فبراير 2017 11:14 م
استقبل منتخب مصر أول هدف في شباكه ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد 7 أعوام كاملة، بعدما سجل اللاعب بانسيه مهاجم بوركينا فاسو هدف التعادل للخيول أمام الفراعنة في لقاء دور الأربعة بالبطولة القارية المقامة حالياً بالجابون.
ووضع منتخب بوركينا فاسو حدا لتألق الحارس المصري المخضرم عصام الحضري، بعدما نجح مهاجمه أريستيد بانسيه في تسجيل هدفا في مرمى منتخب الفراعنة، في الدقيقة 73 عبر تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، ليهز شباك الحارس المصري الذي ظل محافظًا على نظافة مرماه لمدة 677 دقيقة في البطولة.
وكان آخر هدف هز شباك الفراعنة في أمم أفريقيا يوم 25 يناير 2010 أمام الكاميرون في دور الثمانية بالبطولة عن طريق أحمد حسن في مرماه.
وحافظ منتخب مصر وحارسه المخضرم عصام الحضري على نظافة الشباك في 6 مواجهات بالبطولة القارية أمام الجزائر وغانا في نصف نهائي ونهائي أمم 2010 ثم 4 مباريات في النسخة الحالية أمام مالي وأوغندا وغانا بدور المجموعات والمغرب بدور الثمانية.
ولم تشارك مصر في البطولة الإفريقية منذ تتويجها باللقب في عام 2010.
ويتعادل الفراعنة أمام الخيول في المباراة الدائرة الآن بنتيجة (1 -1)، أحرز لمصر هدفها محمد صلاح في الدقيقة 65.
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