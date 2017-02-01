فجر فريق باستيا سي إيه تو، الذي ينشط في الدوري الفرنسي الوطني (دوري الدرجة الثالثة بفرنسا) مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بفريق نانسي (الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى) من دور ال32 لمسابقة كأس فرنسا بالتغلب عليه 2 / صفر اليوم الأربعاء.

وتأهل باستيا سي إيه تو لدور الستة عشر للبطولة بعدما حسم اللقاء لصالحه بهدفين سجلهما عمر كمارا وباندور دومينيك في الدقيقتين 11 و89.

وتأهل أوزير لدور الستة عشر بالفوز 3 / صفر على سانت اتيان كما تأهل أنجيه بالفوز 3 / 1 على كان.

وفي باقي المباريات التي أقيمت اليوم بدور الستة عشر، فاز أفرانش على فلوري 91 بنتيجة 1 / صفر، وموناكو على مضيفه شامبلي 5 / 4 بعد التمديد لوقت إضافي، وجانجون على مضيفه ليزيربي 2 / 1 وفريجوس على بري لو ميزير 1 / صفر.