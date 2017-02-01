قال وكيل وزارة التموين بالغربية إبراهيم سيد أحمد مصطفى، إنه تم ضخ 16 ألفا و210 أطنان من المواد البترولية و450 طنا من الغاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم /الأربعاء/ - أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع أسطوانات الغاز المنزلي لمنع التلاعب بالأسعار، وتحرير محاضر فورية لكل من يتلاعب بالأسعار أو يتاجر بالسوق السوداء.