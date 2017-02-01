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كهربا يغيب عن الفراعنة في نهائي أمم أفريقيا
منتخب مصر - بوركينا فاسو4

في حال التأهل

كهربا يغيب عن الفراعنة في نهائي أمم أفريقيا

الأربعاء، 1 فبراير 2017 10:58 م
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يفقد منتخب مصر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، عن المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية، فى حالة تأهل منتخب مصر للدور النهائى، وذلك لحصوله على الإنذار الثانى له فى المباراة المقامة حاليًا على استاد الصداقة بالجابون.

وكان كهربا حصل على إنذرا فى مباراة المغرب الماضية ضمن مباريات دور الثمانية للبطولة.

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