أكد المهندس علاء قمر احد الشركاء المؤسسين لشركة “كوادايس كابو فيد” المتخصصة عالميا في مجال تصنيع المركزات والأعلاف أن توجه الدولة نحو تنمية الثروة السمكية عن طريق التوسع في إنشاء 4000 حوض استزراع سمكي جديد بالإسماعيلية كان أحد الأسباب الرئيسية وراء إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف الخاصة بالأسماك لتلبية الطلب المحلي المتوقع زيادته بما يوازن بين العرض والطلب ويجعل الأسعار في متناول المواطن البسيط، لافتا إلى أن الشركة لديها خطة توسعية في السوق المصري من خلال ضخ استثمارات جديدة قبل نهاية العام الحالي بما يدعم الاقتصاد القومي.

وكانت شركة كواديس كابو فيد افتتحت اليوم الاربعاء مصنعها الجديد لإنتاج الأعلاف السمكية والذي يعد أحد أكبر مصانع إنتاج الأعلاف السمكية في مصر على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع بطاقة إنتاجية تصل الى 150 ألف طن سنويا بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.

حضر الافتتاح يوست جيجر المستشار الاقتصادي الزراعي للسفارة الهولندية والسيد جيمز بريت، والملحق الزراعي للسفارة الأمريكية.

وأضاف قمر: ان شراكتنا مع دي هاوس الهولندية منحتنا خبرات إضافية جعلتنا أكثر قدرة على المنافسة الدولية حيث تمتلك “دي هاوس” - الشريك لنا - أكثر من 100 عام من الخبرة في هذا المجال كما انها لديها مصانع في 14 دولة حول العالم ، و يتم تسويق منتجاتها في أكثر من 50 دولة بما يزيد من فرصة زيادة حجم صادراتنا.

من جانبها قالت ياسمين قمر مدير مصنع أعلاف الأسماك الجديد: أن الأعلاف التي سيتم إنتاجها تحقق أعلى معدلات نمو للأسماك ويتم استخدامها بدأ من مرحلة المفرخات حيث يكون وزن الأسماك اقل من 10 جرام وحتى انتهاء فترة التسمين والحصاد والتي يصل بعدها وزن السمك لأكثر من 350 جرام.

وأضافت ياسمين: سيتم طرح منتجات الشركة بأسعار تنافسية وجودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية واستمرارية الابتكار والتطوير لتحقيق النجاح المستمر والحفاظ على أفضل ربحية لعملاء الشركة، وسيتم توزيع منتجاتنا في جميع المحافظات من خلال وكلاء وشركات تجارة معتمدة لضمان وصول المنتج فى أسرع وقت وبأفضل جودة، مشيرة الى ان الشركة أنشأت صوامع حديثة وذات سعة تخزينية كبيرة للحفاظ على سلامة المواد الخام وكذلك المنتج النهائي.

فيما أعرب كويندي هاوس المدير التنفيذي لشركة دي هاوس الهولندية عن سعادته بافتتاح المصنع الجديد الذي وصفه بالإضافة الكبيرة لشركة كوادايس كابو فيد لافتا إلى أن المصنع يقع بالقرب من ميناء الإسكندرية بما يعطي ميزة إضافية للتصدير بالإضافة لما يمتلكه السوق المصري من فرص واعدة وجاذبة للاستثمار خاصة في مجال الثروة السمكية وصناعة الأعلاف بشكل عام، مؤكدا أن الشركة لديها خطة توسعية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري قبل نهاية العام.