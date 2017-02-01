فى إطار دوره الريادي في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري وترسيخه لقيمة النجاح كأحد أكبر بنوك القطاع الخاص بالسوق المصرفي المصري، قام البنك التجاري الدولي-مصر برعاية “قمة مصر للأفضل” التي عقدت فى 30 يناير 2017بالقاهرة، والتي تشهد تكريم أفضل 100 شركة بالسوق المصري خلال عام 2016، وأبرز 50 سيدة تأثيراً، وفقاً لتصنيف مالي وفني قامت بإجرائه الجهات المنظمة للقمة التى تنطلق تحت عنوان “السعادة مفتاح النجاح”.

ويستهدف البنك التجاري الدولي-مصر عَبر رعاية “قمة مصر للأفضل”، نقل أفضل الممارسات العالمية فى التصنيف النوعي للشركات والشخصيات المؤثرة إلى السوق المصري، للوقوف على نماذج ناجحة ومؤثرة، واستلهام تجاربهم حتى تكون مسار حقيقي وإيجابي لما يمكن أن يكون عليه الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وتأتى القمة فى وسط سياق مختلف تتبنى فيه الدولة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي شامل لاصلاح العمود الفقري للاقتصاد المصري، وإعادة النشاط الفاعل للقطاع الخاص على كافة المستويات.

وتأتي مشاركة البنك التجاري الدولي-مصر كشريك رسمي للقمة هذا العام، متوائماً مع دعوة “منتدى الخمسين” أحد الجهات المنظمة للقمة على إطلاق “عام المرأة” علي عام 2017، وبطريقة مميزة من خلال إعادة إطلاق البنك بطاقة “هي” الائتمانية للسيدات بتصميم جديد وعصري، إيماناً من البنك التجاري الدولي-مصر بدور المرأة المصرية المتميزة في المجتمع وماتقدمه من إسهامات بارزة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تؤسس له القمة بتكريم مجموعة من السيدات المميزات فى كافة المجالات.

وتعد بطاقة “هي” منتج مصرفي نوعي يقدمه البنك للمرأة المتميزة، يعكس مدى نجاح البنك في الاستجابة للمتطلبات المتنوعة لعملائه من السيدات المميزات، واستمراراً لاستراتيجيته الرامية لدعم المرأة المصرية وتوفير منتجات وخدمات بنكية مبتكرة لها، فى إطار حرصه الدائم على تعزيز مكانتها، وتبنى قيادة الجيل الجديد من السيدات، وهو ما أهّل البنك للتتويج بالعديد من الجوائز المحلية والعالمية في هذا الصدد، حيث فاز البنك بجائزة أفضل بنك في مصر يدعم المرأة في مجال امتلاك وإدارة الأعمال لعام 2016 من غرفة التجارة الأمريكية بمصر

وتشهد “قمة مصر للأفضل” مشاركة حكومية واسعة للاحتفاء بالفائزين، وإلقاء الضوء على التطور المتنامي وحجم الإسهامات التى دعمت بها الشركات والشخصيات النسائية المكرمة الاقتصاد المصري.

واعتمد تصنيف أفضل 50 سيدة على معايير تشمل المنصب الوظيفي ومجال التأثير في محيطها، والنجاحات الملموسة التي حققتها على أرض الواقع، وقياس القدرة على الابتكار والإبداع فى مجالها واتخاذ القرارات المناسبة.

وضمت قائمة الـ 100 الأفضل قطاعات اقتصادية متنوعة منها القطاع المالي، والصناعة والطاقة والتشييد والبناء، والقطاع العقاري وخدمات الاتصالات والسياحة ، عبر دراسة عميقة لأكبر وأهمّ الشركات المدرجة فى البورصة المصرية من خلال تحليل 241 شركة فى الفترة من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر2016، عبر مجموعة من المعايير المتعلقة بالعائدات وصافي الأرباح والقيمة السوقية ، مما يؤهل السوق إلى منح امتيازات من شأنها تشجيع الشركات الناجحة على زيادة استثماراتها بالسوق المصرية، والاعتماد عليها فى تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة.