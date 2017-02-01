حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل من منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو في لقاء نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً بالجابون 2017 لينتقل الفريقان للوقت الإضافي .

وكان المنتخب المصري قد تقدم عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 65 من نفس المباراة.

وسجل الهدف اللاعب بانسيه في الدقيقة 73 من المباراة بعد عرضية فشل في اخراجها الدفاع ليستلمها اللاعب البوركيني ويسددها في شباك الحضري.

جاء الشوط الأول هادئ وانحصر اللعب في منتصف الملعب بين الفريقين باستثناء العديد من الهجمات التي لم تحدث تهديداً قوياً على مرمى المنتخبان.

وفي الدقيقة 8 جاءت فرصة خطرة لصالح خيول بوركينا بعد عرضية شتتها الحضري بشكل خاطيء ليتابعها لاعب بوركينا مباشرة إلى المرمى لكن عاد الحضري من جديد ليحولها إلى ركنية بصعوبة.

بدأ المنتخب المصري الدخول في المباراة مع الدقيقة 17 بعدما نفذ لاعبوه مرتدة سريعة أوصلت الكرة إلى تريزيجيه على الجهة اليسرى ليتسلم ويسدد كرة قوية بيمناه مرت بجوار القائم الأيسر بقليل لتضيع الفرصة الأخطر لمصر، وبعدها بدقيقة انطلق صلاح ولعب عرضية في منطقة الجزاء لكهربا الذي سقط مطالباً بركلة جزاء لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 25 هدد بانسيه مهاجم بوركينا فاسو مرمى الحضري من جديد سدد الكرة لتمر بجوار مرمى الحضري بقليل وتضيع فرصة التقدم للفريق البوركيني.

الفريق البوركيني حصل على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 32 تم تنفيذها عرضية بينية ليتدخل علي جبر ويحولها إلى ركنية لم يستفد منها الفريق الأبيض لتعود من جديد الكرة للفريق المصري.

كهربا كان قريباً من التقدم في الدقيقة 38 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ حارس المرمى في التعامل معها لتسقط أمام صلاح الذي سددها بصعوبة بالقرب من خط الملعب الأخير إلى ضربة مرمى.

تراوري نفذ ركلة حرة خطيرة من على حدود منطقة جزاء مصر في الدقيقة 41 لكن كرته علت عارضة عصام الحضري بقليل لتضيع فرصة التقدم للفريق البوركيني وينتهي الشوط بلا أهداف.

علي جبر لمس الكرة بيده على حدود منطقة جزاء مصر في الدقيقة 48 ليمنح بوركينا فرصة خطيرة ليتم تسديد ركلة حرة مباشرة بتمريرة وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها الحضري إلى ضربة ركنية.

وفي ظل الضغط البوركيني انطلقت مصر في مرتدة لتصل إلى كهربا في منطقة الجزاء الذي مرر إلى صلاح الذي وقف على خط منطقة الجزاء ليرسل تسديدة صاروخية رائعة بيسراه على طريقته الخاصة إلى شباك بوركينا في الدقيقة 66 ليعلن عن تقدم الفراعنة.

بوركينا تعادلت سريعاً في الدقيقة 73 بعد عرضية من الجهة اليمنى قابلها بانسيه باستلام رائع في منطقة الجزاء بلا رقابة وتسديدة قوية بيمناه إلى شباك عصام الحضري الذي تلقى أول هدف في البطولة.

البديل عمرو وردة انطلق في الدقيقة 85 من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة قوية بيسراه لكنها علت مرمى بوركينا بقليل ليستمر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق رغم الضغط البوركيني.

بوركينا حصلت على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 90 تصدى لتنفيذها اللاعب بانسيه بتسديدة قوية تصدى لها عصام الحضري على مرتين لينقذ شباكه من إصابة ثانية.