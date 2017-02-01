قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية إن إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية “مشروعك” على مستوى المحافظة وتوابعها قد بلغ 803 مشروعات بإجمالى قروض بنكية ميسرة من البنوك الحكومية بلغت قيمتها 45 مليونا و468 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ، في بيان عقب اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته مساء اليوم الأربعاء، أن المجلس استعرض خلال اجتماعه خطة المحافظة لمحو الأمية وما تم تنفيذه من اجراءات إستعدادا للإعلان عن خلو المحافظة من الأمية خلال العام الجاري.

كما ناقش أيضا خلال الجلسة الموقف التنفيذى لخطة مديرية الصحة المحافظة لمكافحة مرض فيروس / سى / بالمحافظة حيث بلغ ما تم علاجه من الحالات المرضية 12 ألف حالة حتي الآن وهناك عدد 346 حالة تحت العلاج

وفي سياق محلي متصل، قام محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالأقليم بجولة تفقدية لمتابعة مشروع أنشاء نفق المشاه الجديد أمام المدخل الرئيسى لجامعة قناة السويس والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تقارب جملة خمسة ملايين جنيه

وقال محافظ الإسماعيلية للصحفيين إن مشروع النفق الجديد هو هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبنائه طلاب جامعه قناة السويس، موضحا أن المرحلة الأولى لإنشاء النفق قد قاربت على الانتهاء لتبدأ بعدها مباشرا المرحلة الثانية للمشروع عقب أنتهاء أعمال الحفر الرئيسية ووضع الهيكل المعدنى الخاص بجسم النفق.

وأكد المحافظ على استمرار العمل بالمشروع للإسراع فى انهائه وفقا للبرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة له للحد من حوادث الطرق بالطريق الرئيسي، موضحا أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي 2016 ويتم افتتاحه رسميا مطلع العام المقبل.