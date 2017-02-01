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"السياحة": بدء قبول توثيق عقود العمرة منتصف فبراير
يحيى راشد وزير السياحة
يحيى راشد وزير السياحة

"السياحة": بدء قبول توثيق عقود العمرة منتصف فبراير

الأربعاء، 1 فبراير 2017 09:48 م
أ ش أ

أعلنت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء، أنها اتفقت مع غرفة شركات السياحة على بداية قبول التوثيق وإصدار الضوابط الخاصة بالعمرة يوم 15 فبراير الجاري، على أن يتم فتح باب العمرة ليكون من أول شهر رجب حتى نهاية شهر رمضان.

وشددت الوزارة، في بيان، على أنها لن تألو جهدا لإنجاح موسم العمرة والعمل على توفير أقصى درجات الراحة للمعتمرين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الشركات السياحية.

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