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صلاح يتقدم للفراعنة أمام خيول بوركينا بأمم أفريقيا
منتخب مصر ـ محمد صلاح ـ كهربا‎

صلاح يتقدم للفراعنة أمام خيول بوركينا بأمم أفريقيا

الأربعاء، 1 فبراير 2017 10:25 م

تقدم اللاعب محمد صلاح لمنتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو في اللقاء المقام حالياً ضمن دور نصف النهائي بكأس أمم أفريقيا بالجابون 2017.

سجل صلاح الهدف في الدقيقة 65 من عرضية احمد المحمدي تصل لكهربا الذي يمررها لصلاح ليسددها في شباك كوفي حارس الخيول.

ويقترب المنتخب بهذا الهدف من التأهل للنهائي.

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