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بوركينا فاسو تتعادل مع منتخب مصر
منتخب مصر ـ محمد صلاح ـ كهربا‎

بوركينا فاسو تتعادل مع منتخب مصر

الأربعاء، 1 فبراير 2017 10:25 م

تعادل بوركينا فاسو مع نظيره منتخب مصر في لقاء الذي يجمع بينهما بدور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة بالجابون 2017، بهدف لكل منهما.

سجل الهدف اللعب بانسيه في الدقيقة 73 من المباراة بعد عرضية فشل في اخراجها الدفاع ليستلمها اللاعب البوركيني ويسددها في شباك الحضري.

وكان المنتخب المصري قد تقدم عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 65 من نفس المباراة.

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