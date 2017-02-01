 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 09:17 مساءً
روابط سريعة
مجلس النواب يناقش 30 طلب إحاطة ضد وزير الكهرباء غدا
وزير الكهرباء محمد شاكر

مجلس النواب يناقش 30 طلب إحاطة ضد وزير الكهرباء غدا

الأربعاء، 1 فبراير 2017 09:46 م
أ ش أ

يناقش مجلس النواب غدا /الخميس/ 30 طلب إحاطة ضد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وسؤالا عن ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، ورفع خطوط الضغط العالي من القرى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3