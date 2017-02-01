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بث مباشر.. تشكيلة روما الرسمية لمواجه تشيزنيا
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بث مباشر.. تشكيلة روما الرسمية لمواجه تشيزنيا

الأربعاء، 1 فبراير 2017 09:32 م
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أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق اي اس روما تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره تشيزينا، ذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب  ” الأوليمبيكو ” .

وجاءت التشكيلة علي النحو التالي:

تشكيلة روما الرسمية : اليسون ، روديغر ، مانولاس ، خيسوس ، روي ، بارديس ، ستروتمان ، بيريز ، بيروتي ، الشعراوي ، توتي .

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