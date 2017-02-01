نشرت «الوقائع المصرية»، اليوم الأربعاء، بالعدد 26، قرارين لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى، الأول القرار رقم 266 لسنة 2016، بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، قسمى “العلوم السياسة - الاقتصاد”.

ونشرت الوقائع المصرية أيضا القرار رقم 267 لسنة 2016، بشأن تجنيد خريجى المعهد الفنى للتمريض بجامعة أسوان، والذي يضم كلا من “دبلوم فنى التمريض - الدبلوم التخصصى في التمريض - دبلوم البرنامج التجسيرى للحصول على دبلوم المعهد الفنى للتمريض”