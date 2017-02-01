6 عادات تحافظ على صحة وسعادة طفلكالأربعاء، 1 فبراير 2017 10:36 م
إقناع الأطفال بتناول الخضار ليست مهمة سهلة دائماً، إذ يعاني الكثير من الأهل من حالة العناد التي يتسم بها الأطفال، ما يؤدي بهم غالباً إلى رفض الأطعمة الصحية.
ويتبع الأهل الكثير من وسائل الإقناع والترغيب والتهديد بهدف حث أطفالهم على تناول الخضار والوجبات الصحية، فيما يلجأ بعضهم إلى رشوة أطفالهم بإعطائهم المال، بمثابة مكافأة لهم عندما يتناولون الخضار.
يناقش الكثير من العلماء أن الاعتماد على المكافأت لإقناع الأطفال بتناول مأكولاتهم الصحية، ليس بالضرورة شيئاً إيجابياً دائماً، إذ أن الكثير من الأهل يعدون الصغار بتناول الحلوى في حال انتهائهم من وجبتهم الصحية، الشيء الذي يبعث برسالة خاطئة إليهم، ويضع هذه الوجبات الصحية في خانة الأشياء “غير المرغوبة”، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية:
1- خططوا وجبات الطعام خلال يومكمعدم تخطيط أنواع وجبات الطعام قد يجعل أطفالكم يبحثون عن أسرع وسيلة لتناول الطعام والتي غالباً ما تكون غير صحية.
2- ينصح الأطباء بتناول الطعام الغني بالألوان، مثل حساء الخضار، أو شطائر التونا أو صدر الدجاج المدخن بخبز الحبوب الكاملة.
-
بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وبوركينا في نصف نهائي الجابون 2017
يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب بوركينا فاسو , ولك ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ( الجابون 2017 ) لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ...Wed, 01 Feb 2017 16:27:00 GMT
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
النيابة الإدارية: إيقاف "مدير المعهد القومي لأمراض السكر" بتهمة الفساد المالي
أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية قراراً بايقاف “م.هـ” مدير المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء ندباً من الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، ...Wed, 01 Feb 2017 12:28:24 GMT
-
كيف تمنع متصفح "كروم" من سؤال حفظ "كلمة المرور"Wed, 01 Feb 2017 19:03:48 GMT
-
ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بكافة المحافظات
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية في ...Wed, 01 Feb 2017 17:29:07 GMT
-
في ذكرى «مذبحة بورسعيد».. أبو تريكة: «شهداء الأهلي.. رجال»
أحيا نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ذكرى وفاة 72 من مشجعي القلعة الحمراء، في أحداث “مذبحة بورسعيد” التي وقعت عام 2012. وكتب أبو تريكة في تدوينة عبر صفحته ...Wed, 01 Feb 2017 06:18:21 GMT
-
كريم فهمي عن مغامراته النسائية: «مراتي مرة قفشتني قبل الجواز»
تحدث الفنان كريم فهمي عن مغامراته في التعرف على الفتيات، لافتًا إلى أنه حتى عقب تعرفه على زوجته الحالية، قبل الارتباط بها رسميا، لم يتوقف عن التعرف على الفتيات ...Wed, 01 Feb 2017 12:58:25 GMT
-
بوركينا فاسو تتعادل مع منتخب مصر
تعادل بوركينا فاسو مع نظيره منتخب مصر في لقاء الذي يجمع بينهما بدور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة بالجابون 2017، بهدف لكل منهما. سجل الهدف اللعب بانسيه في الدقيقة ...Wed, 01 Feb 2017 20:53:29 GMT