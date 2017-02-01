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6 عادات تحافظ على صحة وسعادة طفلك
طفل طفولة

6 عادات تحافظ على صحة وسعادة طفلك

الأربعاء، 1 فبراير 2017 10:36 م

إقناع الأطفال بتناول الخضار ليست مهمة سهلة دائماً، إذ يعاني الكثير من الأهل من حالة العناد التي يتسم بها الأطفال، ما يؤدي بهم غالباً إلى رفض الأطعمة الصحية.

ويتبع الأهل الكثير من وسائل الإقناع والترغيب والتهديد بهدف حث أطفالهم على تناول الخضار والوجبات الصحية، فيما يلجأ بعضهم إلى رشوة أطفالهم بإعطائهم المال، بمثابة مكافأة لهم عندما يتناولون الخضار.

يناقش الكثير من العلماء أن الاعتماد على المكافأت لإقناع الأطفال بتناول مأكولاتهم الصحية، ليس بالضرورة شيئاً إيجابياً دائماً، إذ أن الكثير من الأهل يعدون الصغار بتناول الحلوى في حال انتهائهم من وجبتهم الصحية، الشيء الذي يبعث برسالة خاطئة إليهم، ويضع هذه الوجبات الصحية في خانة الأشياء “غير المرغوبة”، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية:

1- خططوا وجبات الطعام خلال يومكمعدم تخطيط أنواع وجبات الطعام قد يجعل أطفالكم يبحثون عن أسرع وسيلة لتناول الطعام والتي غالباً ما تكون غير صحية.

2- ينصح الأطباء بتناول الطعام الغني بالألوان، مثل حساء الخضار، أو شطائر التونا أو صدر الدجاج المدخن بخبز الحبوب الكاملة.

3- شاركوا أطفالكم بنشاطات عدة، مثل اللعب في الحديقة أو التجول بالقرب من المنزل.
4 - اتخذوا القرار الصحيح بأنواع الطعام التي تتناولوها في المنزل مع أطفالكم، وحاولوا خفض كمية الحلويات والاعتماد على الفاكهة بدلاً من ذلك.
5- تناولوا العشاء كل ليلة على طاولة واحدة، إذ يساعد ذلك على تحسين عادات تناول الطعام لدى أطفالك ويجعل التجربة أكثر متعة.
6- طوروا علاقتكم مع أطفالكم من خلال مشاركتهم بهواياتهم والاهتمام بمجريات يومهم.
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