أثنى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على المشاركة المصرية المتميزة في مهرجان الثقافة والتراث السعودي (الجنادرية) خلال تفقده أروقة الجناح المصري بالمهرجان، حيث تحل مصر ضيف شرف على الجنادرية هذا العام.

جاء ذلك خلال افتتاح الملك سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم /الأربعاء/ فعاليات الدورة الواحدة والثلاثين لمهرجان التراث والثقافة السعودية (الجنادرية) بحضور الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة.

وذكرت وزارة الثقافة - في بيان لها - إن خادم الحرمين الشريفين بدأ جولته في أجنحة الجنادرية بافتتاح الجناح المصري، وكان بصحبته السفير المصري بالرياض ناصر حمدي، واللواء حسن خلاف رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور سيد خطاب رئيس الهئية العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والعديد من كبار المسؤولين السعوديين وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومصر للطيران وهيئة تنشيط السياحة والوفود الاعلامية والصحفية.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إعجابه بمحتويات الجناح المصري قائلا: “مصر قامت مرة آخرى.. مصر عادت من جديد”.

وتفقد الملك سلمان الجناح المصري الذى بلغت مساحته حوالى 2500 متر مربع ضمت عشرون معرضا، بالإضافة إلى خيمة بدوية ومسرح لإقامة الاحتفالات الفنية والموسيقية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان التراث والثقافة السعودية والمشاركة المصرية حتى يوم 19 فبراير وتتخللها أمسيات شعرية واحتفالات فنية ومعارض للفنون التشكيلية والخط العربي والحرف التقليدية.