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تعرف علي تشكيلة أتليتكو مدريد وبرشلونة الرسمية في كأس اسبانيا
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تعرف علي تشكيلة أتليتكو مدريد وبرشلونة الرسمية في كأس اسبانيا

الأربعاء، 1 فبراير 2017 09:20 م
محيط - أحمد عبد الخالق

كشف لويس انريكي مدرب فريق برشلونة عن تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره أتليتكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني تشكيلة فريقه في ذهاب دور نصف النهائي من كأس ملك أسبانيا.

تشكيلة برشلونة الرسمية : سيليسن ، روبيرتو ، اومتيتي ، بيكيه ، البا ، راكيتيتش ، غوميز ، ماسكيرانو ، ميسي ، سواريز ، نيمار .

تشكيلة أتليتكو مدريد الرسمية : مويا ، فرسالخو ، جودين ، سافيتش ، لويس ، خوانفران ، جابي ، كوكي ، ساؤول ، كاراسكو ، جريزمان .

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