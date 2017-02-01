حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره بوركينا فاسو في لقاء نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً بالجابون 2017.

جاء الشوط الأول هادئ وانحصر اللعب في منتصف الملعب بين الفريقين باستثناء العديد من الهجمات التي لم تحدث تهديداً قوياً على مرمى المنتخبان.

وفي الدقيقة 8 جاءت فرصة خطرة لصالح خيول بوركينا بعد عرضية شتتها الحضري بشكل خاطيء ليتابعها لاعب بوركينا مباشرة إلى المرمى لكن عاد الحضري من جديد ليحولها إلى ركنية بصعوبة.

بدأ المنتخب المصري الدخول في المباراة مع الدقيقة 17 بعدما نفذ لاعبوه مرتدة سريعة أوصلت الكرة إلى تريزيجيه على الجهة اليسرى ليتسلم ويسدد كرة قوية بيمناه مرت بجوار القائم الأيسر بقليل لتضيع الفرصة الأخطر لمصر، وبعدها بدقيقة انطلق صلاح ولعب عرضية في منطقة الجزاء لكهربا الذي سقط مطالباً بركلة جزاء لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 25 هدد بانسيه مهاجم بوركينا فاسو مرمى الحضري من جديد سدد الكرة لتمر بجوار مرمى الحضري بقليل وتضيع فرصة التقدم للفريق البوركيني.

الفريق البوركيني حصل على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 32 تم تنفيذها عرضية بينية ليتدخل علي جبر ويحولها إلى ركنية لم يستفد منها الفريق الأبيض لتعود من جديد الكرة للفريق المصري.

كهربا كان قريباً من التقدم في الدقيقة 38 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ حارس المرمى في التعامل معها لتسقط أمام صلاح الذي سددها بصعوبة بالقرب من خط الملعب الأخير إلى ضربة مرمى.

تراوري نفذ ركلة حرة خطيرة من على حدود منطقة جزاء مصر في الدقيقة 41 لكن كرته علت عارضة عصام الحضري بقليل لتضيع فرصة التقدم للفريق البوركيني وينتهي الشوط بلا أهداف.