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وزيرة الدفاع الإيطالية تصل أربيل في زيارة لإقليم كردستان العراق
روبيرتا بينوتي وزيرة الدفاع الايطالية

وزيرة الدفاع الإيطالية تصل أربيل في زيارة لإقليم كردستان العراق

الأربعاء، 1 فبراير 2017 09:05 م
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وصلت وزير الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي مساء اليوم الأربعاء،  إلى أربيل قادمة من بغداد، في زيارة لإقليم كردستان العراق ، حيث تلتقي المسؤولين الأكراد.

ويذكر أن أكثر من 500 جندي إيطالي يعملون في تدريب القوات المسلحة العراقية و”البيشمركة” الكردية، في إطار الدعم العسكري للحرب على تنظيم(داعش) الإرهابي.

كما أن شركة”تريفي” الإيطالية بدأت اعتبارا من 10 مايو الماضي عملية ترميم وإصلاح سد الموصل التي تستمر 18 شهرا، لمعالجة عيوب تربة السد، الذي يعد أكبر سدود العراق الذي بني في عام 1983 ويبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترا ويعتبر رابع أكبر سد في الشرق الأوسط، والتربة المقام عليها معرضة للتآكل بسبب طبيعتها الجيرية والتي تحتاج لعملية حقن منتظمة بالأسمنت لتلافي التهديد بانهيار جسم السد، وهو ما حذرت منه الإدارة الأمريكية.

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