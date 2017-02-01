وصلت وزير الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي مساء اليوم الأربعاء، إلى أربيل قادمة من بغداد، في زيارة لإقليم كردستان العراق ، حيث تلتقي المسؤولين الأكراد.

ويذكر أن أكثر من 500 جندي إيطالي يعملون في تدريب القوات المسلحة العراقية و”البيشمركة” الكردية، في إطار الدعم العسكري للحرب على تنظيم(داعش) الإرهابي.

كما أن شركة”تريفي” الإيطالية بدأت اعتبارا من 10 مايو الماضي عملية ترميم وإصلاح سد الموصل التي تستمر 18 شهرا، لمعالجة عيوب تربة السد، الذي يعد أكبر سدود العراق الذي بني في عام 1983 ويبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترا ويعتبر رابع أكبر سد في الشرق الأوسط، والتربة المقام عليها معرضة للتآكل بسبب طبيعتها الجيرية والتي تحتاج لعملية حقن منتظمة بالأسمنت لتلافي التهديد بانهيار جسم السد، وهو ما حذرت منه الإدارة الأمريكية.