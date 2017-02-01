كشف السفير الأمريكي لدى العراق دوجلاس سيليمان عن أن قرار منع رعايا العراق من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لا يشمل الدبلوماسيين والسياسيين والتجار ورجال الأعمال العراقيين.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط العراقي سليمان الجميلي السفير الأمريكي في بغداد اليوم /الأربعاء/، حيث بحثا تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول رعايا سبع دول إسلامية من بينها العراق إلى أراضي الولايات المتحدة اعتبارا من يوم الجمعة الماضي ومنع إصدار التأشيرات لمدة 90 يوما،

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المحررة وتطوير العلاقات التجارية فضلا عن دور أمريكا والتحالف الدولي في دعم العراق لمواجهة الإرهاب.

وقال السفير الأمريكي: “إن الفئات الأربع غير مشمولين بقرار المنع من الحصول على تأشيرات الدخول وبإمكانهم السفر إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قرار المنع جاء بناء على وجود قلق أمني قد يهدد الولايات المتحدة، منوها بأن المنع يتعلق فقط بالجانب السياحي”، مشددا على حرص واشنطن على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق ودعمه في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي.

من جانبه، أكد وزير التخطيط العراقي أن العلاقات “العراقية - الأمريكية” جيدة، وليس من مصلحة البلدين وجود أي تحديات أو مشكلات، داعيا الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في القرار، لا سيما مع وجود اتفاقية استراتيجية مشتركة تنظم علاقات البلدين.