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قراقع: أكثر من 400 شرطي من قوات القمع يقتحمون سجن "نفحة" الإسرائيلي
سجن نفحة الصحراوي جنوب إسرائيل

قراقع: أكثر من 400 شرطي من قوات القمع يقتحمون سجن "نفحة" الإسرائيلي

الأربعاء، 1 فبراير 2017 09:03 م
متابعات

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن أكثر من 400 شرطي من قوات القمع التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، اقتحمت مساء اليوم الأربعاء، قسمي 2 و12 في سجن نفحة.

وأضاف قراقع في تصريحات اليوم، أن القوة الكبيرة من شرطة مصلحة السجون أخرجت أسرى القسمين إلى الساحات وهم مكبلون، مشيرا إلى أن قوات “المتسادة” تقوم بقمع قسم 12 وتعتدي على الأسرى بالضرب والغاز.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت في وقت سابق اليوم، أن أحد الأسرى الفلسطينيين طعن أحد عناصر الشرطة في سجن نفحة، احتجاجا على عمليات التفتيش والإهانة التي يتعرض لها الأسرى، وعلى إثرها قامت قوات قمعية تسمى “متسادا” باقتحام قسم (1) في السجن، وتعرية الأسرى وإذلالهم وإخراجهم مقيدين، واحتجازهم في قسم آخر في البرد الشديد وهم دون ملابس.

ودعا قراقع إلى تدخل عاجل لحماية الأسرى من عملية القمع المقصودة والانتقامية التي تجري بحق أسرى سجن نفحة، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوجه إلى السجن بشكل سريع والدخول إلى الغرف والأقسام، في ظل منع المحامين من زيارة السجن والالتقاء بالأسرى.

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