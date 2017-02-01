كوكاكولا تحتفل مع المصريين بالوصول للمربع الذهبي في كأس الأمم الافريقية جابون 2017الأربعاء، 1 فبراير 2017 08:49 م
نجحت “كوكاكولا” في رسم الفرحة علي وجوه المصريين وشاركتهم السعادة والاحتفال بوصول الفريق الوطني لكرة القدم الي المربع الذهبي في بطولة الامم الافريقية الجابون 2017 من خلال توزيع تيشيرت المشجع المصري مجانا على الالاف من عشاق الساحرة المستديرة في شوارع القاهرة، وعلى رواد الكافيهات والمقاهي، الذين دائماً ما يشاهدون المباريات في مثل هذه الأماكن العامة للاستمتاع بأجواء المشاهدة الجماعية الرائعة.
جاء ذلك في إطار حملة “كوكاكولا” الكبيرة “تيشيرتك علمك” لتحفيز المشجع المصري على ارتداء قميص منتخب مصر، بعد أن قامت الشركة بتصميم “تيشيرت” خاص بالمشجع المصري ودعت جمهورها لاستبداله بأي “تيشيرت” لأي منتخب أو ناد أجنبي مجانا، تحت شعار ” لو مصري بجد ما تلبسش تيشرت اي حد” لحث المشجع المصري على ارتداء تيشيرت المنتخب وتشجيع الفريق الوطني في منافسات البطولة الافريقية.
لاقت الحملة تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الدعم الإيجابي للفكرة من قبل عدد من المؤسسات مثل جوميا وفيدكس ومصر الخير واركان مول وكايرو فيستيفال سيتي، بخلاف دعم الإعلامية مني الشاذلي للحملة عبر برنامجها “معكم”. لتساهم الحملة في التفاعل الإيجابي على معنويات المشجع المصري، وشهدت أماكن استبدال التيشرتات المخصصة من قبل الشركة ازدحاما شديدا نظراً لكثرة الراغبين في ذلك للحصول على تيشيرت المشجع المصري المصممة خصيصا لهم، معلنين تشجيعهم لنفس الهدف وهو حب الوطن ومؤازرة فريقهم الوطني لتحقيق المزيد من الانتصارات.
والجدير بالذكر أن اجمالي عدد التيشرتات التي قامت الشركة بإستبدالها وصلت الي 45,000 تيشرت في غضون 45 يوم فقط من إطلاق الحملة، وهذا ما يثبت ان حملة شركة كوكاكولا نجحت في لفت انتباه المشجعين المصريين على أهمية تيشيرت المنتخب المصري في توحيد جموع الشعب المصري وعملت على استعادة روح الوحدة الوطنية التي يتسم بها الشعب المصري العظيم.
-
بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وبوركينا في نصف نهائي الجابون 2017
يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب بوركينا فاسو , ولك ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ( الجابون 2017 ) لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ...Wed, 01 Feb 2017 16:27:00 GMT
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
النيابة الإدارية: إيقاف "مدير المعهد القومي لأمراض السكر" بتهمة الفساد المالي
أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية قراراً بايقاف “م.هـ” مدير المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء ندباً من الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، ...Wed, 01 Feb 2017 12:28:24 GMT
-
كيف تمنع متصفح "كروم" من سؤال حفظ "كلمة المرور"Wed, 01 Feb 2017 19:03:48 GMT
-
كريم فهمي عن مغامراته النسائية: «مراتي مرة قفشتني قبل الجواز»
تحدث الفنان كريم فهمي عن مغامراته في التعرف على الفتيات، لافتًا إلى أنه حتى عقب تعرفه على زوجته الحالية، قبل الارتباط بها رسميا، لم يتوقف عن التعرف على الفتيات ...Wed, 01 Feb 2017 12:58:25 GMT
-
في ذكرى «مذبحة بورسعيد».. أبو تريكة: «شهداء الأهلي.. رجال»
أحيا نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ذكرى وفاة 72 من مشجعي القلعة الحمراء، في أحداث “مذبحة بورسعيد” التي وقعت عام 2012. وكتب أبو تريكة في تدوينة عبر صفحته ...Wed, 01 Feb 2017 06:18:21 GMT
-
الإعدام لمتهمين اثنين والمؤبد لآخرين في «خلية الوراق»Wed, 01 Feb 2017 11:44:05 GMT
-
طارق عامر: المركزي تلقى 4 مليارات دولار حصيلة بيع السندات الدولية
صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بان البنك قد تلقى أمس مبلغ 4 مليارات دولار تمثل حصيلة بيع السندات الدولية التي طرحتها الحكومة المصرية الاسبوع الماضي ...Wed, 01 Feb 2017 10:12:17 GMT