نجحت “كوكاكولا” في رسم الفرحة علي وجوه المصريين وشاركتهم السعادة والاحتفال بوصول الفريق الوطني لكرة القدم الي المربع الذهبي في بطولة الامم الافريقية الجابون 2017 من خلال توزيع تيشيرت المشجع المصري مجانا على الالاف من عشاق الساحرة المستديرة في شوارع القاهرة، وعلى رواد الكافيهات والمقاهي، الذين دائماً ما يشاهدون المباريات في مثل هذه الأماكن العامة للاستمتاع بأجواء المشاهدة الجماعية الرائعة.

جاء ذلك في إطار حملة “كوكاكولا” الكبيرة “تيشيرتك علمك” لتحفيز المشجع المصري على ارتداء قميص منتخب مصر، بعد أن قامت الشركة بتصميم “تيشيرت” خاص بالمشجع المصري ودعت جمهورها لاستبداله بأي “تيشيرت” لأي منتخب أو ناد أجنبي مجانا، تحت شعار ” لو مصري بجد ما تلبسش تيشرت اي حد” لحث المشجع المصري على ارتداء تيشيرت المنتخب وتشجيع الفريق الوطني في منافسات البطولة الافريقية.

لاقت الحملة تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الدعم الإيجابي للفكرة من قبل عدد من المؤسسات مثل جوميا وفيدكس ومصر الخير واركان مول وكايرو فيستيفال سيتي، بخلاف دعم الإعلامية مني الشاذلي للحملة عبر برنامجها “معكم”. لتساهم الحملة في التفاعل الإيجابي على معنويات المشجع المصري، وشهدت أماكن استبدال التيشرتات المخصصة من قبل الشركة ازدحاما شديدا نظراً لكثرة الراغبين في ذلك للحصول على تيشيرت المشجع المصري المصممة خصيصا لهم، معلنين تشجيعهم لنفس الهدف وهو حب الوطن ومؤازرة فريقهم الوطني لتحقيق المزيد من الانتصارات.

والجدير بالذكر أن اجمالي عدد التيشرتات التي قامت الشركة بإستبدالها وصلت الي 45,000 تيشرت في غضون 45 يوم فقط من إطلاق الحملة، وهذا ما يثبت ان حملة شركة كوكاكولا نجحت في لفت انتباه المشجعين المصريين على أهمية تيشيرت المنتخب المصري في توحيد جموع الشعب المصري وعملت على استعادة روح الوحدة الوطنية التي يتسم بها الشعب المصري العظيم.

