وثقت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، أكثر من 47 مرة خلال شهر يناير المنقضي.

وقال وزير الأوقاف والشئون الدينية الشيخ يوسف أدعيس: “إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، بشكل مستمر، يشكل تعديًا صارخًا على حرية العبادة وتدخلًا سافرًا في الشئون الإسلامية”.

ونقل موقع “24 الإماراتي” عن الوزير الفلسطيني أن “سلطات الاحتلال طوال شهور السنة تعمد لهذه السياسة المبرمجة في خطوة تصعيدية منها من أجل إحكام السيطرة والتحكم بكل أركان المسجد من الأذان وحتى الترميمات، وقامت باستبدال أنابيب الكتان الخاصة بالمضخة على سطح المسجد الإبراهيمي بأخرى، ناهيك عن جملة من الاستحداثات قامة غرف على مقربة من المسجد، مؤكدًا رفضه لتلك السياسة جملة وتفصيلًا، وأن السيادة في المسجد الإبراهيمي شأن فلسطيني بحت.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال وبأجندتها الخاصة والواضحة المعالم تعرقل وصول المصلين إلى المسجد الإبراهيمي الشريف، من خلال وضع الحواجز ونقاط التفتيش من أجل إجبار المواطنين على عدم الوصول والصلاة فيه”.

وتابع، أن “سلطات الاحتلال ومستوطنيه يمارسون حربا شرسة على المقدسات بلا هوادة، ما يتطلب من الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي التدخل العاجل للجم هذه السياسة الإسرائيلية ووقفها، وفضحها في كافة المحافل الدولية، والمنابر الإعلامية”.

ودعا ادعيس جميع المنظمات الدولية والعربية والإسلامية التدخل السريع لوقف هذه الممارسات التصعيدية والخطيرة من قبل الاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء على مقدساتنا من خلال السيطرة عليها ومنع المصلين من الصلاة فيها وتغيير طابعها الإسلامي وفرض واقع جديد.