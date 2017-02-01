قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارة الإنتاج الحربي تُعد جزءاً أصيلاً من الصناعة الاقتصادية بمصر، موضحاَ عزم الوزارة تدعيم دورها خلال الفترة المقبلة في تنفيذ المشروعات القومية لدعم الاقتصاد.

ودعا خلال كلمته فى احتفالية قمة مصر للأفضل التى انطلقت مساء أمس تحت رعاية رئيس الوزراء لتكريم أفضل 100 شركة فى مصر وأكثر 50 سيدة تأثيرا فى مؤسسات الأعمال ، كافة مؤسسات القطاع الخاص بالدولة الى التعاون المثمر مع مصانع الإنتاج الحربى للاستفادة وتبادل الخبرات.

وأشار العصار الى أن تقدم الدول يُحدد من خلال مدى تمكينها للمرأة، مهنئاً الــ50 سيدة الأعمال التي تم تكريمهن خلال فعاليات احتفالية “قمة مصر للأفضل ” وقال ان القيادة السياسية تعى تماماً أهمية دور المرأه فى خدمة وتقدم المجتمعات.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية شباب الأعمال لدعم هذه الفئات الفترة القادمة؛ داعياً كافة المؤسسات والشركات للتعاون مع الوزارة لدعم الاقتصاد واستغلال الموارد الغير مستغلة بالدولة.

وبدأت ” قمة مصر” للأفضل أولى فعالياتها فى يناير الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل ، وهى الأولى من نوعها التى تشهد مشاركة واسعة من قطاع الاعمال المصري تصل الى 1000 قيادة لكبرى المؤسسات فى مصر ،وتمثيل وزاري موسع ، بهدف تأهيل السوق المصرية إلى منح امتيازات من شأنها تشجيع الشركات الناجحة على زيادة استثماراتها بالسوق المصرية، والاعتماد عليها فى تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، فى إطار خطوات الاصلاح الاقتصادي.