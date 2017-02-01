أمن الأقصر يحبط محاولة سرقة شاحنة محملة بـ 20 طن سكرالأربعاء، 1 فبراير 2017 09:15 م
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر في إحباط محاولة سرقة شاحنة محملة بـ20 طن سكر وتحرير سائقها ومساعده من إيدي مسلحين مجهولين بعد مطاردة مع الشرطة.
وكان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، تلقى بلاغا اليوم /الأربعاء/ من الأهالى بالاشتباه في شاحنة مسرعة على الطريق الصحراوي بدائرة مركز إسنا.
وعلى الفور تم التنسيق بين مركز شرطة إسنا وشرطة تأمين الطرق والأفواج بعد إخطار النجدة لعمل كمين ومطاردة الشاحنة لبيان أمرها.
وعند مدخل الصحراوي بقرية باويل طاردت شرطة التأمين الشاحنة وصولا إلى قرية القرايا، حيث كان ضباط وحدة مباحث إسنا في انتظارهم وتم محاصرة الشاحنة وتبادل الطرفان إطلاق النيران بينهم مما أسفر هروب المتهمين وسط زراعات القصب.
وبفحص الشاحنة عثر على شخصين مكبلين و20 طن سكر بالشاحنة رقم 5681 ل س أ نقل ثقيل.
وبالتحريات تبين أن الشخصين اللذين عثر عليهما بالشاحنة هم “صبحى الشحات” 44 سنة سائق و “محمد مبروك” 15 سنة مساعده مقيمان بكفر الشيخ وأثناء قيامهما برفع حمولة 70 طن سكر من مصنع سكر أرمنت إلى محافظة الدقهلية بشاحنة بمقطورة تم وضع 20 طن بالشاحنة و50 طنا بالمقطوره.
وعند مرورهم بمنطقة المنحيات بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا استوقفهم تشكيل عصابي مسلح مكون من خمسة أشخاص كانوا يستقلون سيارة نقل حمراء اللون تحمل رقم 5928 ق ط ا حيث تم فك المقطورة من الشاحنة بغرض سهولة سرقتها بحمولتها وخطف السائق ومساعده لطلب فديه مقابل تحريرهم.
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