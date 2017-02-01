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البدري يدرب الاهلي على ركلات الجزاء
البدري

البدري يدرب الاهلي على ركلات الجزاء

الأربعاء، 1 فبراير 2017 09:04 م
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خصص حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة في مران الفريق للتدرب على ضربات الجزاء.

ويعد مران اليوم هو الثاني للفريق على ملعب «أهلي دبي» بالإمارات؛ في إطار الاستعدادات لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك، والمقرر لها يوم 10 من فبراير الجاري.

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