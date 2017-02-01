السعودية تفتح باب التسجيل في "حساب المواطن"الأربعاء، 1 فبراير 2017 08:37 م
بدأ السعوديون التسجيل في برنامج “حساب المواطن” الذي أطلقته حكومة المملكة، بهدف منح الأسر من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط إعانات نقدية، وذلك للحد من التأثير المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية.
وحساب المواطن هو برنامج من عدة برامج تحت مظلة برنامج التوازن المالي، الذي يهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020،
وهو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية 2030، الرامية لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.
وتخطط الحكومة لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا، لكن المواطنين المستحقين سيتلقون “دعما نقديا مباشرا” لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة عبر برنامج حساب المواطن.
وسيجري تقسيم الأسر إلى خمس فئات وفقا للدخل هي منخفض، ومنخفض متوسط، ومتوسط، ومتوسط مرتفع، ومرتفع، حسبما أكدت الصحافة السعودية، بحيث يحصل أصحاب أول فئتين على دعم كلي، بينما يحصل أصحاب الفئتين التاليتين على دعم جزئي. أما أصحاب الدخل المرتفع فلن يحصلوا على أي إعانات.
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