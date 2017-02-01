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التعاون يهزم الشباب بثنائية في دوري جميل السعودي
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التعاون يهزم الشباب بثنائية في دوري جميل السعودي

الأربعاء، 1 فبراير 2017 09:00 م
وكالات

واصل نادي الشباب نتائجه الهزيلة في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي، إثر خسارته 0-2 أمام مضيفه التعاون، في المرحلة السابعة عشر للبطولة اليوم الأربعاء.

وتجمد رصيد الشباب، الذي لم يحقق سوى انتصار وحيد في مبارياته التسع الأخيرة في المسابقة، عند 25 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد التعاون، الذي استعاد نغمة الانتصارات، عقب خسارته أمام الهلال والرائد في المرحلتين الماضيتين، إلى 21 نقطة في المركز السابع.

وافتتح محمد الصيعري التسجيل لمصلحة التعاون في الدقيقة 27، قبل أن يطلق موسى الشمري رصاصة الرحمة على آمال الشباب في التعادل، بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، مستغلا هفوة قاتلة من منصور جوهر حارس مرمى الشباب.

وأطلق موسى الشمري رصاصة الرحمة على آمال الشباب في التعادل، بعدما سجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، مستغلا هفوة قاتلة من منصور جوهر حارس مرمى الشباب، الذي خرج من منطقة الجزاء دون داع، ليستخلص أحمد الزين لاعب التعاون الكرة منه، قبل أن يمررها إلى الشمري الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك.

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