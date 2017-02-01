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حماس: الاستيطان يستهدف سرقة المزيد من أراضي فلسطين
مقاتلون ـ مقاتلين ـ قطاع غزة ـ حماس

حماس: الاستيطان يستهدف سرقة المزيد من أراضي فلسطين

الأربعاء، 1 فبراير 2017 08:42 م
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اعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن تصاعد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يستهدف فرض واقع ديموغرافي جديد يشكل خطرًا على الإقليم برمته.

وقالت الحركة، في بيان صحفي نشره موقع 24 الإماراتي: “إن استمرار التوسع الاستيطاني التي كان آخرها قرار بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية تصعيد إسرائيلي خطير يهدف لسرقة وابتلاع مزيد من الأرض الفلسطينية”.

وأضافت أن هذا التوسع الاستيطاني “يستهدف فرض واقع ديموغرافي جديد يمكن الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال سياساته العنصرية لتثبيت أركان الدولة اليهودية المتطرفة، التي ستشكل خطرًا كبيرًا ليس على فلسطين وحدها بل على الإقليم برمته”.

ودعت حماس الفصائل الفلسطينية إلى “تبني إستراتيجية وطنية شاملة ترتكز على برنامج المقاومة لمواجهة تغول حكومة الاحتلال وعدوانها على أرضنا ومقدساتنا والتوسع الاستيطاني الخطير”.

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