أعلنت وزارة الصحة والسكان عن افتتاح ورشة عمل مساء اليوم /الأربعاء/ لتطبيق النموذج الياباني في جودة المستشفيات المصرية، وعرض ما أثمر عنه التعاون بين الجانبين خلال العام الماضي والخطط المستقبلية لنقل نجاج التجربة إلى مستشفيات أخرى للوصول إلى أعلى درجات الجودة ضمانا لرضاء المريض المصري.

وأوضح الدكتور علي جاد الله مدير عام الإدارة العامة للجودة، أنه تم عرض تطبيق التجربة في 6 مستشفيات تم بالفعل اعتمادها هي مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والزهور المركزى ببورسعيد، ومستشفى أطفال أبو الريش الجامعي، ومستشفى الفيوم الجامعي، والعامرية العام بالإسكندرية، والمجمع الطبى بطنطا للتأمين الصحي، مشيرا إلى أن البرنامج هو ثمرة التعاون بين هيئة التعاون الدولية اليابانية ووزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للجودة.

وأضاف أنه تم عرض توضيحي لمستشفى الزهور المركزي ببورسعيد عن مدى التقدم الذي تم في أقسام العناية المركزة وعناية القلب وشئون العاملين ومخازن الصيدلة، كما عرضت مستشفى العامرية بالإسكندرية التقدم الذي حدث في أقسام التعقيم وقسم السجلات الطبية والحضانات.

كما عرضت مستشفى ناصر العام التقدم الذي حدث في الصيدليات والعمليات وقسم الغسيل الكلوي والطوارىء ، وعرضت مستشفى مجمع طنطا الطبي التابع للتأمين الصحي ما تم إنجازه في أقسام قسطرة القلب، المناظير، المغسلة، والمطبخ وقسم الأورام، لافتا إلى حرص الوزارة على نشر التجربة في مستشفى بكل محافظة من محافظات الجمهورية لتصبح نموذجا يحتذى به لباقي المستشفيات.