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ريكو: مصر ستفوز على بوركينا بهدفي صلاح وكهربا
صلاح ريكو - الزمالك

ريكو: مصر ستفوز على بوركينا بهدفي صلاح وكهربا

الأربعاء، 1 فبراير 2017 08:27 م

أعرب صلاح ريكو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تفائله بمباراة اليوم للمنتخب الوطني والفوز في مباراته، أمام بوركينا فاسو بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعن توقعاته لنتيجة المباراة اكد اللاعب: “أتوقع الفوز بهدفين مقابل هدف، وأن يحرزهما محمد صلاح وكهربا”.

الجدير بالذكر أن الفائز من تلك المباراة يواجه الفائز من لقاء غانا والكاميرون، في المباراة النهائية المقرر إقامتها الأحد المقبل.

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