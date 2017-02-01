إن كنت من مستخدمي متصفح “جوجل كروم” فأنت تعلم بالتأكيد عن تلك النافذة الصغيرة التي تظهر لك كلما قمت بالدخول إلى موقع يتضمن اسم مستخدم وكلمة مرور.

قد تكون هذه النافذة مزعجة للبعض في الكثير من الأحيان، وبالتالي يُمكن للمستخدمين القيام بتعطيل السؤال عن حفظ كلمة المرور في كل مرة داخل المتصفح بطريقة سهلة،

وللقيام بذلك قم باتباع الخطوات التالية بعد النقر على أيقونة الإعدادات الموجودة إلى جانب شريط العنوان، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

الإعدادات – Settings

عرض الإعدادات المتقدمة – Show advanced settings

وتحت كلمات المرور والنماذج Passwords and forms ستلاحظ ظهور الخيار التالي:

عرض حفظ كلمات مرور الويب – Offer to save your web passwords

كل ما عليك فعله هو إزالة علامة (√) من المربع الخاص بالخيار السابق، وبهذا فإن متصفح “جوجل كروم” لن يطلب منك مرة أخرى الاحتفاظ بكلمة المرور عند تسجيل الدخول إلى أي موقع على الإنترنت.