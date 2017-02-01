وزير الصحة السوداني : 501 إصابة بينها 9 وفيات بالاسهال المائي في ولاية البحر الأحمر

أكد وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبوقردة ، احتواء حالات الإصابة بمرض الإسهال المائي ، في ولاية البحر الأحمر ، كاشفا أن الإصابات بلغت 501 إصابة ، توفى منهم 9 أشخاص.

وقال أبو قردة في مؤتمر صحفي عقده بوزارة الصحة في الخرطوم اليوم الأربعاء: “إن الوضع تحت السيطرة بالبحر الأحمر بعد إجراء الفحوصات التي أكدت أن مشكلة الإسهالات المائية نتيجة لتلوث في المياه”، موضحا أن كل الحالات المصابة تماثلت للشفاء وغادر الكثير منهم المستشفيات ولم تسجل أي حالات جديدة، مؤكداً استقرار الوضع الصحي بكل مناطق السودان.

وأشار لإرسال فريق على مستوى رفيع برئاسة وكيل وزارة الصحة الاتحادية للوقوف ميدانياً على الوضع الصحي هناك، بجانب توفير 30 جهازاً للمساعدة في كلورة المياه بطريقة علمية، مؤكدا ظهور اسهالات مائية في أوقات متباينة في سبع ولايات أخرى هي : كسلا والنيل الأزرق وسنار والجزيرة ونهر النيل والخرطوم والقضارف ، إصافة لولاية البحر الأحمر.

ونوه أبوقردة ، إلى تشكيل لجنة في مجال الأوبئة برئاسة وكيل وزارة الصحة الاتحادية وعدد من الخبراء ، للفحص والتدقيق للوصول إلى التدخلات المطلوبة للمعالجة الجذرية للاسهالات المائية ، بمشاركة وزارات البيئة والمياه والصحة والتخطيط العمراني والإسكان والغابات والرعاية الاجتماعية وعدد من الوزارات.

وأوضح أن اللجنة تضطلع بمهام عدة من بينها تحديد المخاطر التي تؤدي إلى الإسهالات وتحديد التمويل المطلوب لإنفاذ الخطة.