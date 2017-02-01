 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 07:45 مساءً
روابط سريعة
وزير الصحة السوداني : 501 إصابة بينها 9 وفيات بالاسهال المائي في ولاية البحر الأحمر
بحر ادريس أبو قردة عضو حركة التحرير والعدالة في دارفور

وزير الصحة السوداني : 501 إصابة بينها 9 وفيات بالاسهال المائي في ولاية البحر الأحمر

الأربعاء، 1 فبراير 2017 08:27 م
أ ش أ

أكد وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبوقردة ، احتواء حالات الإصابة بمرض الإسهال المائي ، في ولاية البحر الأحمر ، كاشفا أن الإصابات بلغت 501 إصابة ، توفى منهم 9 أشخاص.

وقال أبو قردة في مؤتمر صحفي عقده بوزارة الصحة في الخرطوم اليوم الأربعاء: “إن الوضع تحت السيطرة بالبحر الأحمر بعد إجراء الفحوصات التي أكدت أن مشكلة الإسهالات المائية نتيجة لتلوث في المياه”، موضحا أن كل الحالات المصابة تماثلت للشفاء وغادر الكثير منهم المستشفيات ولم تسجل أي حالات جديدة، مؤكداً استقرار الوضع الصحي بكل مناطق السودان.

وأشار لإرسال فريق على مستوى رفيع برئاسة وكيل وزارة الصحة الاتحادية للوقوف ميدانياً على الوضع الصحي هناك، بجانب توفير 30 جهازاً للمساعدة في كلورة المياه بطريقة علمية، مؤكدا ظهور اسهالات مائية في أوقات متباينة في سبع ولايات أخرى هي : كسلا والنيل الأزرق وسنار والجزيرة ونهر النيل والخرطوم والقضارف ، إصافة لولاية البحر الأحمر.

ونوه أبوقردة ، إلى تشكيل لجنة في مجال الأوبئة برئاسة وكيل وزارة الصحة الاتحادية وعدد من الخبراء ، للفحص والتدقيق للوصول إلى التدخلات المطلوبة للمعالجة الجذرية للاسهالات المائية ، بمشاركة وزارات البيئة والمياه والصحة والتخطيط العمراني والإسكان والغابات والرعاية الاجتماعية وعدد من الوزارات.

وأوضح أن اللجنة تضطلع بمهام عدة من بينها تحديد المخاطر التي تؤدي إلى الإسهالات وتحديد التمويل المطلوب لإنفاذ الخطة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3