القاهرة/أبوظبي.. يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط غدا /الخميس/ في اجتماع وزراء الخارجية العرب الثاني بالإمارات.

القاهرة.. يناقش مجلس النواب غدا /الخميس/ 30 طلب إحاطة ضد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وسؤالا عن ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، ورفع خطوط الضغط العالي من القرى.

الجيزة.. تستأنف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة غد الخميس محاكمة 119 متهما، فى قضية “اقتحام مركز شرطة أطفيح” والسماع لأقوال الشهود.

القاهرة.. يشهد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة غدا حفل سفارة المكسيك بالقاهرة بمناسبة افتتاح الجدارية التي تصور أهم السمات المجتمعية والتاريخية لمصر والمكسيك وذلك بحديقة الجزيرة.

القاهرة.. يقوم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، غدا الخميس، بجولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب لمتابعة آخر التطورات بها والوقوف على ما تتطلبه لتقديم خدمة أفضل للنشء والشباب من أعضاء تلك المراكز والمترددين عليها؛ وتتضمن الزيارة تفقد كل من مركز شباب صقر قريش، وزهراء المعادي، ونور المقطم، والأسمرات، والسيدة نفيسة ومركز شباب عين الصيرة.

القاهرة / الأقصر.. يشارك وفد من قبيلة بني هلال، بالأقصر في ملتقى بيت العرب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب غدا الخميس في أولى فعاليات بيت العرب وأول نشاط للقبائل العربية داخل المعرض ليكون فرصة لعرض كل ما يخص كل القبائل العربية بمصر والوطن العربي.

القاهرة.. يقام ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ48 دورة الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور، حفل مناقشة وتوقيع ديوان “عادة.. الشعر يصل متأخرا”، للشاعر عمرو الشيخ في تمام السادسة من مساء غدا الخميس بمخيم اتحاد الناشرين.

القاهرة.. يعرض نادي السينما بالمركز الثقافي الهندي، وبالتعاون مع جميعة الصداقة المصرية الهندية، غدا الخميس، فيلما جديدا بعنوان “عزيزتي الحياة”، بمقر المركز الثقافي الهندي.

طنطا.. تنظم الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، غدا الخميس، أولى فعاليات البرنامج التدريبي التنموي لطلائع محافظة الغربية تحت شعار “ألوان”، ويقام البرنامج تحت إشراف محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، علي الراعي وكيل الشباب، ومحمد سعفان مدير عام الطلائع بالمديرية.

الإسكندرية.. يحتفل غدا الخميس فريق “قرار إزالة” بإطلاق أحدث أغانيه “حاجات بتعيش” بالمركز الثقافى الألمانى بالإسكندرية، وذلك خلال الاحتفال بتوقيع النسخة الثانية من ألبوم “موسيقى من هنا”، الذى يضم مجموعة من الأغانى المتميزة للعديد من الفرق الغنائية المستقلة.

أسيوط .. ينظم مركز “بداية” لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لهيئة الاستثمار ورشة عمل بأسيوط غدا الخميس بمقر الغرفة التجارية بأسيوط حول نشر مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار والتعريف بسبل تحويل الأفكار إلى مشروعات فعلية بين الشباب ورواد الأعمال في صعيد مصر.

القاهرة .. فى إطار فعاليات الدورة الـ 48 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، يستقبل غدا الخميس مسرح مخيم الفنون عرض “الليلة الكبيرة” الذى يقدمه مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، كما تقام ندوة حول الموسيقى والشباب بمشاركة الموسيقار هانى شنودة، الموسيقار راجح داود، والفنان وليد شوشة وتقدمها د. إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية.

الاسكندرية .. ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان “متاحف الإسكندرية ورشيد بين الواقع والمأمول”، وذلك في إطار الوعي الثقافي والأثري الذى يتبناه المتحف، وتُعقد المحاضرة غدا الخميس، بقاعة شراع بالمكتبة و تلقي المحاضرة الدكتورة نادية خضر؛ المشرف العام على متاحف الإسكندرية ورشيد، والتي سوف تناقش وضع المتاحف الحالية والخطط المستقبلية لتطويرها.

السويس .. تنظم غداً الخميس جامعة الزقازيق بالتنسيق مع جامعة السويس قافلة طبية في جميع التخصصات الطبية للكشف على المرضى بالسويس بالمجان وصرف الأدوية للمرضي، وتبدأ القافلة غدا الخميس وتنتهي يوم السبت 4 فبراير الجارى.

سوهاج .. تعقد النقابة العامة للأطباء، مؤتمر النقابات الفرعية بسوهاج، غدا الخميس، ويستمر حتى الجمعة 3 فبراير بمحافظة سوهاج، برأسة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء.

القاهرة.. يستضيف معرض القاهرة الدولى للكتاب الكاتبة الدكتورة نوال السعداوى فى لقاء مفتوح حول أعمالها الفكرية والأدبية، وسيرتها الذاتية وحياتها، وذلك غدا الخميس، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة ضيف الشرف، ويحاورها الكاتب مؤمن سلام والباحث محمد هشام، وبعدها تشهد حفل توقيع كتابها الجديد فى سرايا الأهرام “مفكرة طفلة فى الخامسة والثمانين” الذى صدر عن دار نشر روزنامة.

القاهرة .. يوقع الدكتور عماد الدين حسين كتابه الجديد “رحلات وتأملات” غدا الخميس فى سراى اتحاد الناشرين المصريين بمعرض الكتاب، تدور أحداث الكتاب عن أدب السيرة حاملا تأملان وخواطر تجارب إنسانية شكلت نمط الكتابة الذاتية والعفوية أيضا.

القاهرة .. يقدم مسرح عرائس الساقية حفليين متتالين، غدا الخميس في السادسة والثامنة مساء، على مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك تحت عنوان “أم كلثوم تعود من جديد”.

القاهرة .. يستقبل مسرح النهر بساقية الصاوى بالزمالك غدا الخميس حفل انشاد ديني للمنشد على الهلباوي فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

القاهرة.. تقام غدا الخميس ندوة بعنوان “تحديات وفرص السوق المصرى الجديد فى 2017” وذلك بقاعة الكلمة بساقية الصاوى في تمام الساعة السادسة مساء .

الغردقة .. يحيي غدا الخميس فريق موال باند حفل موسيقى بساقية الصاوى بالغردقة فى تمام الساعة السادسة مساء .

الاسكندرية .. تقدم فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار غدا الخميس باقة مختارة من أعمال زمن الفن الجميل خلال الحفل المقام على مسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية فى تمام الساعة الثامنة مساء .

القاهرة .. تحيى فرقة باليه أوبرا القاهرة، أوركسترا أوبرا القاهرة غدا الخميس فى الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا، حفلًا بقيادة شريف محيى الدين، والذى من المقرر عرض باليه “كوبيليا” .

القاهرة .. يقام حفل “جالا كونسير” تقدمه فرقة أوبرا القاهرة، في الثامنة من مساء غدا الخميس بمعهد الموسيقى العربية .

القاهرة .. تستعد فرقه فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر لبدء أولى عروض مسرحية “علاء الدين”، علي مسرح الجمهورية غدا الخميس في تمام الثامنة مساًء .

القاهرة / ليبرفيل .. تقام غدا الخميس، مباراة غانا والكاميرون، بملعب “فرانسفيل”، ضمن منافسات الدور نصف النهائى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الجابون.

المنصورة .. ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة المنصورة بإشراف الدكتورة / نسرين صلاح عمر وكيل الكلية قافلة علاجية تتجه فى التاسعة من صباح غد الى قرية ( قلابشو – مركز بلقاس ) حيث يتم تقديم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات للمواطنين .

المنصورة .. تختتم فى الرابعة والنصف بعد عصر غد فعاليات المؤتمر الدولى السادس للقلب والأوعية الدموية والذى تنظمه كلية الطب جامعة المنصورة واستمر يومين بمشاركة من كبار الأطباء المتخصصين من اليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

المنصورة .. يواصل المؤتمر العلمى التدريبى لأعضاء الجمعيات العلمية لطلاب كليات الصيدلة المصرية أعماله فى العاشرة من صباح غد لليوم الثانى على التوالى وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى كلية الطب بالجامعة ويتناول عدد من الأنشطة المتنوعة فى المجالات العلمية والاجتماعية المختلفة .

المنصورة .. يستضيف بيت ثقافة السنبلاوين فى الحادية عشر من صباح غد محاضرة بيطرية عن انفلوانزا الطيور بمقر البيت .

المنصورة .. ينظم بيت ثقافة مدينة دكرنس بمقر البيت ندوة فى الحادية عشر من صباح غد بعنوان (أعياد الدقهلية ورموز الحركة الوطنية) .