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إطلاق برنامج ماستركارد لرائدات الأعمال بالتعاون مع إنجاز مصر
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إطلاق برنامج ماستركارد لرائدات الأعمال بالتعاون مع إنجاز مصر

الأربعاء، 1 فبراير 2017 08:38 م
محيط - محمد منصور

أطلقت ماستركارد وإنجاز مصر رسمياً برنامج ماستركارد لرائدات الأعمال والذي يهدف لدعم رائدات الأعمال الشابات من المصريات. يسعى البرنامج، الذي يواكب إعلان 2017 عاماً للمرأة المصرية، لتمكين الشابات المصريات من شق طريقهن وتحقيق أحلامهن في الحياة، وزيادة قدرتهن على الوصول للاستقلال المالي، وإطلاق شركاتهن الخاصة وتنميتها، ويتم ذلك عن طريق امدادهن بالمهارات والأدوات اللازمة لتحقيق ذلك.
 
وبمناسبة إطلاق هذه المبادرة الطموحة، أقيم حفل افتتاح البرنامج  بحضور تامر الكاشف- مدير ماستركارد مصر، والسيدة /داليا هلالي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة انجاز مصر، وعضوات الفرق العشرين المتنافسة، إلى جانب المدربين والمحاضرين. وقد شرّف الحفل بالحضور فاطمة غالي، المدير العام لشركة حلي مصر والمالكة لعلامة عزة فهمي التجارية، التي ألهمت المشاركات في المسابقة، وأشعلت حماسهن وشغفهن بالنمو والتقدم. 

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