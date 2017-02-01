اعتمد محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، عدد 237 شهادة تأدية الخدمة العامة للشباب والفتيات من خريجي دفعات الأعوام من 1981 وحتى 1985.

جاء هذا خلال اجتماع اللجنة المحلية للخدمة العامة اليوم /الأربعاء/ .. والذي عقد في ديوان عام المحافظة برئاسته، وبحضور منير أبو الخير مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي وممثلين عن مديريات: التربية والتعليم والتأمينات الاجتماعية وجهاز التعبئة والإحصاء والهيئة القومية لتعليم الكبار وبنك ناصر.

وتم خلال اللقاء مناقشة قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 535 والصادر في منتصف شهر ديسمبر الماضي بشأن تكليف الشباب من الجنسين من خريجي دفعة 1988.. ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية بأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من الأول من فبراير الجاري.