دعت حنان عشراوي جميع قادة دول العالم للتدخل الفوري العاجل لوضع حد للاحتلال العسكري، وللظلم التاريخي الجائر الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الأعزل، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334، وجلب إسرائيل للعدالة الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على خروقاتها بحيث يشمل ذلك فرض تدابير وإجراءات عقابية صارمة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني قبل فوات الأوان”.

وقالت خلال استقبالها في مقر المنظمة برام الله، القنصل الاسباني العام رافائيل ماتوس، ونائب القنصل الأميركي العام دوروثي شيا، والقنصل التركي العام الجديد جوركان أوغلو كل على حدة، اليوم الأربعاء: “من الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفي ظل صمت الإدارة الأمريكية الجديدة يعمل بشكل حثيث ومكثف على فرض أمر واقع على الأرض، ويدمر أسس حل الدولتين وفرص السلام”.

وأضافت: “لا يمكننا تحمل أربع سنوات أخرى من الظلم والقهر فإسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، تدفع باتجاه استكمال الضم الجائر وغير القانوني للقدس والضفة الغربية المحتلة، وتواصل سياساتها القائمة على التطهير العرقي والتمييز العنصري”.

وأطلعت عشراوي، الوفود الدبلوماسية الزائرة على التطورات السياسية والإقليمية الراهنة، وقدمت عرضا للانتهاكات والمواقف الإسرائيلية أحادية الجانب، التي يقع ضحيتها شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك التصعيد الاستيطاني الجنوني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

وناقشت عشراوي، مع الوفود الدبلوماسية، الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك الحاجة الملحة إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات ديمقراطية وطنية ومحلية وتشريعية ورئاسية.