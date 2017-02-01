عشراوي: نتنياهو يعمل بشكل مكثف لفرض أمر واقع على الأرضالأربعاء، 1 فبراير 2017 08:18 م
دعت حنان عشراوي جميع قادة دول العالم للتدخل الفوري العاجل لوضع حد للاحتلال العسكري، وللظلم التاريخي الجائر الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الأعزل، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334، وجلب إسرائيل للعدالة الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على خروقاتها بحيث يشمل ذلك فرض تدابير وإجراءات عقابية صارمة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني قبل فوات الأوان”.
وقالت خلال استقبالها في مقر المنظمة برام الله، القنصل الاسباني العام رافائيل ماتوس، ونائب القنصل الأميركي العام دوروثي شيا، والقنصل التركي العام الجديد جوركان أوغلو كل على حدة، اليوم الأربعاء: “من الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفي ظل صمت الإدارة الأمريكية الجديدة يعمل بشكل حثيث ومكثف على فرض أمر واقع على الأرض، ويدمر أسس حل الدولتين وفرص السلام”.
وأضافت: “لا يمكننا تحمل أربع سنوات أخرى من الظلم والقهر فإسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، تدفع باتجاه استكمال الضم الجائر وغير القانوني للقدس والضفة الغربية المحتلة، وتواصل سياساتها القائمة على التطهير العرقي والتمييز العنصري”.
وأطلعت عشراوي، الوفود الدبلوماسية الزائرة على التطورات السياسية والإقليمية الراهنة، وقدمت عرضا للانتهاكات والمواقف الإسرائيلية أحادية الجانب، التي يقع ضحيتها شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك التصعيد الاستيطاني الجنوني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وناقشت عشراوي، مع الوفود الدبلوماسية، الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك الحاجة الملحة إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات ديمقراطية وطنية ومحلية وتشريعية ورئاسية.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
القبض على 7 من الألتراس بمحيط «مترو الأوبرا»
ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على 7 من الألتراس خارج محطة مترو الأوبرا، وذلك بعد أن وردت معلومات لأجهزة الأمن عن اعتزام مجموعة من شباب تنظيم مظاهرة دون الحصول على ...Wed, 01 Feb 2017 12:28:24 GMT
-
النيابة الإدارية: إيقاف "مدير المعهد القومي لأمراض السكر" بتهمة الفساد المالي
أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية قراراً بايقاف “م.هـ” مدير المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء ندباً من الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، ...Wed, 01 Feb 2017 12:28:24 GMT
-
في ذكرى «مذبحة بورسعيد».. أبو تريكة: «شهداء الأهلي.. رجال»
أحيا نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ذكرى وفاة 72 من مشجعي القلعة الحمراء، في أحداث “مذبحة بورسعيد” التي وقعت عام 2012. وكتب أبو تريكة في تدوينة عبر صفحته ...Wed, 01 Feb 2017 06:18:21 GMT
-
كريم فهمي عن مغامراته النسائية: «مراتي مرة قفشتني قبل الجواز»
تحدث الفنان كريم فهمي عن مغامراته في التعرف على الفتيات، لافتًا إلى أنه حتى عقب تعرفه على زوجته الحالية، قبل الارتباط بها رسميا، لم يتوقف عن التعرف على الفتيات ...Wed, 01 Feb 2017 12:58:25 GMT
-
الإعدام لمتهمين اثنين والمؤبد لآخرين في «خلية الوراق»Wed, 01 Feb 2017 11:44:05 GMT
-
طارق عامر: المركزي تلقى 4 مليارات دولار حصيلة بيع السندات الدولية
صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بان البنك قد تلقى أمس مبلغ 4 مليارات دولار تمثل حصيلة بيع السندات الدولية التي طرحتها الحكومة المصرية الاسبوع الماضي ...Wed, 01 Feb 2017 10:12:17 GMT
-
تعرف على أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالسوق الرسمي المصري - محيط
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير إتش إس بي سي مصر 18.90 19.15 منذ أسبوع واحد كريدي…Wed, 01 Feb 2017 07:44:55 GMT