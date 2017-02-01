ذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها اليوم /الأربعاء/ أن الويلزي جاريث بيل سيعود إلى المران الجماعي لفريقه ريال مدريد الأسبوع المقبل، وهو النبأ السار لعشاق الملكي.

وكان بيل قد أصيب في 22 نوفمبر الماضي بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن، وكان من المقرر أن يعود لتدريبات الملكي أواخر فبراير الجاري ولكن يبدو أنه سيعود في وقت مبكر.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودته للتدريبات ستتم تدريجيا، لاسيما وأن اللاعب قد خضع لعملية جراحية في 29 نوفمبر الماضي لعلاج إصابته.

كما أبرزت الصحيفة أن تعافي بيل كان مرضيا جدا، ومن المنتظر أن يعود اللاعب لتدريبات الميرينجي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت الصحيفة أن بيل يعد أحد الركائز التي يعتمد عليها مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، لافتة إلى أن الويلزي خاض 16 مباراة خلال أول ثلاثة أشهر من الليجا وسجل سبعة أهداف.