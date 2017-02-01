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التشكيلة الرسمية لفريق بوركينا فاسو قبل مواجهة الفراعنة
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التشكيلة الرسمية لفريق بوركينا فاسو قبل مواجهة الفراعنة

الأربعاء، 1 فبراير 2017 08:23 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن الجهاز الفني لمنتخب بوركينا فاسو تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره مصر في دور نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

وجات التشكلية لتضم :

في حراسة المرمى: كوفي

في الدفاع: ياغو ، دايو ، كوني ، كوليبالي.

في الوسط: كابوري ، ا. تراوري ، ر. تراوري ، ب . تراوري .

في الهجوم: بانسي ، ناكولما

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