وزير الخارجية التونسي يؤكد على الارتقاء بعلاقات التعاون العربي الروسيالأربعاء، 1 فبراير 2017 08:10 م
أكد خميس الجهيناوي وزير خارجية تونس ، اليوم الأربعاء ، خلال افتتاح أعمال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي بأبوظبي على متانة روابط الصداقة العربية الروسية ، منوها بأهمية التعاون وبمستوى التنسيق بين الجانبين بخصوص العديد من المسائل الإقليمية والدولية.
وأضاف الجهيناوي في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي ترأسه وزيرا الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والروسي سيرجي لافروف بحضور العديد من وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، أن انتظام انعقاد هذا الموعد منذ تأسيسه سنة 2009، وخطط العمل التي تمخضت عنه مثلت حافزا مهما على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمُستدامة، خدمة لمصلحة الطرفين وتعزيزا لدورهما الإقليمي والدولي.
ولدى تطرقه إلى القضايا العربية الراهنة شدد وزير خارجية تونس على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين ، كما دعا إلى ضرورة تثبيت قرار وقف إطلاق النار في سوريا برعاية الأمم المتحدة.
وبخصوص الملف الليبي أكد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة الأشقاء الليبيين على اعتماد الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.
وشدد الوزير في هذا الإطار على الدور المحوري لآلية دول جوار ليبيا في الدفع نحو الحل السياسي في هذا البلد الشقيق ، مستعرضا الجهود التي ما مازلت تبذلها تونس ضمن هذه الآلية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية وحثهم على إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في بلادهم.
كما دعا الجهيناوي إلى اعتماد استراتيجية دولية شاملة للتصدي لآفة الإرهاب ، مبرزا الحاجة إلى إضفاء المزيد من التوازن على العلاقات الدولية وفق رؤية قوامها التعاون والتضامن والتعايش بين كافة الشعوب.
وأجرى وزير الخارجية بالمناسبة سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الخارجية العرب ، ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية.
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